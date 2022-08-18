Лапка турботи. Українці можуть за 10 гривень допомогти тваринкам, які постраждали від війни

Ініціатори благодійної ініціативи кажуть, що "українці вже здивували світ своєю самоорганізацією та вмінням зібрати начебто непідйомні гроші", тому "разом ми зможемо потурбуватись про добробут і здоров'я наших найближчих чотирилапих друзів".

"Придбана "Лапка турботи" стане не тільки вашим внеском у підтримку тварин, але й наочним нагадуванням про цінність людяності навіть у найнесприятливішому контексті", - кажуть благодійники.

Додамо, що Ініціатива охопить притулки для тварин у регіонах, що найбільше страждають від російської агресії, на деокупованих територіях та областях, що зазнають регулярних обстрілів.

Вся ж кампанія триватиме з 18 серпня до 18 жовтня 2022 року.

Усі зібрані кошти організатори перерахують до фонду UAnimals, який у подальшому закуповуватиме корма та ветеринарні препарати, а також оплачуватиме стерилізацію та вакцинацію тварин у притулках і безпритульних тварин.

"Із початком повномасштабної війни наша команда активно включилась у допомогу тваринам, які також страждають від російської агресії. Лише за приблизними підрахунками окупант обстріляв близько 20 притулків. Водночас від вибухів, мін та розтяжок загинули десятки тисяч тварин. Колись Ганді сказав, що моральний авторитет народу визначає його ставлення до тварин. Сьогодні українці доводять всьому світу свій рівень гуманності. Поки агресор намагається вбити усіх - від дітей і жінок до стареньких і тварин, - українці рятують кожне життя", - коментують у UAnimals.