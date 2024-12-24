Ламкість волосся та нігтів може бути ознаками небезпечного стану

Коли щитовидна залоза виробляє недостатньо гормонів, необхідних для нормального функціонування організму, то виникає гіпотиреоз. Такий стан важливо вчасно виявити, адже він може становити загрозу.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про ключові симптоми, які можуть свідчити про такий стан.
Гіпотиреоз виникає, коли щитовидна залоза не виробляє достатньо тиреоїдних гормонів. Цей стан також може не викликати помітних симптомів на ранніх стадіях.
Загалом гіпотиреоз може проявлятися такими симптомами:
Правильний діагноз і лікування допоможе уникнути ускладнень.
Якщо гіпотиреоз не лікувати, наслідки можуть бути серйозними:
Гормонозамісна терапія
Призначається лікарем на основі результатів аналізів. Це допоможе нормалізувати рівень гормонів.
Харчування
За словами нутриціолога Олени Костюк, раціон при гіпотиреозі має бути збалансованим і підтримувати щитоподібну залозу.
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Поповнення дефіцитів
Обов’язково перевіряйте рівень заліза, цинку, магнію, йоду та вітаміну D.
Режим
Лягайте спати до 23:00. Також регулярно займайтеся фізичною активністю - піші прогулянки, плавання чи йога.
В результаті вага стабілізується без виснажливих дієт, енергія повертається і поліпшиться якість сну. До того ж шкіра стане зволоженою, волосся і нігті - міцними.
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