Ломкость волос и ногтей может быть признаками опасного состояния

Когда щитовидная железа вырабатывает недостаточно гормонов, необходимых для нормального функционирования организма, то возникает гипотиреоз. Такое состояние важно вовремя обнаружить, ведь оно может представлять угрозу.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает о ключевых симптомах, которые могут свидетельствовать о таком состоянии.
Гипотиреоз возникает, когда щитовидная железа не производит достаточно тиреоидных гормонов. Это состояние также может не вызывать заметных симптомов на ранних стадиях.
В общем гипотиреоз может проявляться такими симптомами:
Правильный диагноз и лечение поможет избежать осложнений.
Если гипотиреоз не лечить, последствия могут быть серьезными:
Гормонозаместительная терапия
Назначается врачом на основе результатов анализов. Это поможет нормализовать уровень гормонов.
Питание
По словам нутрициолога Елены Костюк, рацион при гипотиреозе должен быть сбалансированным и поддерживать щитовидную железу.
Полезные продукты:
Восполнение дефицитов
Обязательно проверяйте уровень железа, цинка, магния, йода и витамина D.
Режим
Ложитесь спать до 23:00. Также регулярно занимайтесь физической активностью - пешие прогулки, плавание или йога.
В результате вес стабилизируется без изнурительных диет, энергия возвращается и улучшится качество сна. К тому же кожа станет увлажненной, волосы и ногти - крепкими.
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