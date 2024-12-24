Ломкость волос и ногтей может быть признаками опасного состояния

Что такое гипотиреоз и какие симптомы состояния (фото: Freepik)

Когда щитовидная железа вырабатывает недостаточно гормонов, необходимых для нормального функционирования организма, то возникает гипотиреоз. Такое состояние важно вовремя обнаружить, ведь оно может представлять угрозу.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает о ключевых симптомах, которые могут свидетельствовать о таком состоянии.

Что известно о состоянии и какие симптомы не стоит игнорировать Гипотиреоз возникает, когда щитовидная железа не производит достаточно тиреоидных гормонов. Это состояние также может не вызывать заметных симптомов на ранних стадиях. В общем гипотиреоз может проявляться такими симптомами: постоянная усталость

ощущение холода даже в теплую погоду

постоянный набор веса

ломкость волос и ногтей

сухость кожи

депрессия или снижение концентрации

нарушение менструального цикла

ухудшение памяти, снижение энергии и концентрации Правильный диагноз и лечение поможет избежать осложнений. Почему это опасно Если гипотиреоз не лечить, последствия могут быть серьезными: развитие сахарного диабета 2-го типа

инсулинорезистентность и повышение уровня холестерина

атеросклероз и риск инфарктов

остеопороз и преждевременное старение

ухудшение памяти, когнитивные нарушения, риск болезни Альцгеймера Что делать при гипотиреозе Гормонозаместительная терапия Назначается врачом на основе результатов анализов. Это поможет нормализовать уровень гормонов. Питание По словам нутрициолога Елены Костюк, рацион при гипотиреозе должен быть сбалансированным и поддерживать щитовидную железу. Полезные продукты: йодированные источники: морская капуста, треска, креветки, устрицы

продукты с селеном: бразильские орехи, говяжья печень, яйца

цинк: семена тыквы, устрицы, нут

витамин D: жирная рыба (лосось, сельдь), яичные желтки, грибы

антиоксиданты: ягоды, шпинат, брокколи

омега-3: льняное масло, орехи, скумбрия Восполнение дефицитов Обязательно проверяйте уровень железа, цинка, магния, йода и витамина D. Режим Ложитесь спать до 23:00. Также регулярно занимайтесь физической активностью - пешие прогулки, плавание или йога. В результате вес стабилизируется без изнурительных диет, энергия возвращается и улучшится качество сна. К тому же кожа станет увлажненной, волосы и ногти - крепкими.