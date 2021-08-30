ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В лагере под Херсоном умер еще один ребенок: 15-летней девочке стало плохо во время выступления

Новина українською →
Херсон, Понедельник 30 августа 2021 16:21
В лагере под Херсоном умер еще один ребенок: 15-летней девочке стало плохо во время выступления Коллаж РБК-Украина: в детском лагере под Херсоном умер еще один ребенок
Автор: Роман Мирончук

В селе Стрелковое Херсонской области в детском лагере "Буревестник" умерла 15-летняя девочка. Ей стало плохо, во время выступления на сцене. Она потеряла сознание, и ее на частном транспорте в сопровождении медиков отвезли в приемное отделение Генической больницы. К сожалению медики не смогли ничем помочь.

Об этом сообщает компания "АрселорМиттал" Кривой Рог".

Трагедия произошла 29 августа в 21:00. Позже стало известно, что у нее были проблемы с сердцем.

"По предварительным выводам медэкспертов, ребенок умер из-за острой сердечной недостаточности, вызванной кардиомиопатией", - говорится в сообщении.

Интересно, что в справке о состоянии здоровья ребенка (форма 079) ничего не говорилось о проблемах с сердцем. При этом данная справка является обязательной для отдыха в лагере.

В справке не было указано никаких диагнозов и рекомендаций врача по ограничению физической активности.

В тот вечер она выступала на сцене вместе с другими детьми. По словам педагогов, она была активным ребенком. Принимала участие во всех мероприятиях и была капитаном отряда.

По факту смерти ребенка в лагере проводится специальное расследование.

Напомним, на прошлой неделе в дестком лагере стало плохо 12-летнему мальчику. Это произошло во время физической нагрузки. Его забрали в больницу, где он и умер.

Мы также писали о том, в Киеве педофил в лифте поиздевался над двумя девочками, которые несли домой продукты

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область
LITE
Праздник 30 августа: что строго запрещено делать в этот день, а что нужно сделать обязательно
Праздник 30 августа: что строго запрещено делать в этот день, а что нужно сделать обязательно