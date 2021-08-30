У таборі під Херсоном померла ще одна дитина: 15-річній дівчинці стало погано під час виступу

У селі Стрілкове Херсонської області в дитячому таборі "Буревісник" померла 15-річна дівчинка. Їй стало погано, під час виступу на сцені. Вона знепритомніла, і її на приватному транспорті в супроводі медиків відвезли в приймальне відділення Генічеської лікарні. На жаль медики не змогли нічим допомогти.

Трагедія сталася 29 серпня о 21:00. Пізніше стало відомо, що у неї були проблеми з серцем.

"За попередніми висновками медекспертів, дитина померла через гостру серцеву недостатність, викликану кардіоміопатією", - йдеться в повідомленні.

Цікаво, що в довідці про стан здоров'я дитини (форма 079) нічого не говорилося про проблеми з серцем. При цьому дана довідка є обов'язковою для відпочинку в таборі.

У довідці не було вказано ніяких діагнозів і рекомендацій лікаря щодо обмеження фізичної активності.

Того вечора вона виступала на сцені разом з іншими дітьми. За словами педагогів, вона була активною дитиною. Брала участь у всіх заходах і була капітаном загону.

За фактом смерті дитини в таборі проводиться спеціальне розслідування.