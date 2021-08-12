Лагерь под Хмельницком попал в скандал: включали "Катюшу" и "День победы" (видео)

В детском лагере чайка, что в селе Головчинцы Хмельницкой области, который подчиняется городскому совету Хмельницкого, включали русские и советские песни.

Как рассказала женщина, они с пластунами приехали в ТЦ "Берег надежды", где также был детский лагерь "Чайка". Их неприятно поразило то, что женщина, которая себя называла "главной пионервожатой" и местный диджей, постоянно включали детям русскую музыку и устраивали дискотеки под окнами других отдыхающих.

Однако, когда они попросили не включать детям русской попсы, к ним на "разборки" пришел человек. Через некоторое время в лагере они включили еще и "Катюшу" и "День победы".

Иващенко все же решила выяснить, что происходит. Работники лагеря ей заявили, что это у них "программа националистическая", а их дети "не такие" и сами якобы просят включать русскую и советскую музыку".

Также у женщины работники "Чайки" поинтересовались, "празднует она дєнь победы".

"Ответы на вопрос, поставили бы они, извиняюсь, "блатняк", на просьбу детей и как нам объяснять детям, у которых родители были или есть сейчас на фронте, постоянную "мишебратську" музыку в лагере, мы не получили. И вот теперь у меня есть вопросы к управлению образования Хмельницкого городского совета: кто утвердил план воспитательной работы лагеря "Чайка"? Есть ли в том плане празднование непонятно чего под советские песни?",- поинтересовалась Леся Иващенко.

Как ТСН рассказала начальница отдела внешкольного образования и воспитательной работы департамента образования и науки Хмельницкого городского совета Анастасия Яровая, что работники лагеря, которые включали детям советскую и русскую музыку уже уволились с работы.

Также она добавила, что работники департамента выезжали в этот лагерь. И работники действительно написали заявления на увольнение. Кроме того, у них были взяты объяснения и они в тот же день покинули лагерь.