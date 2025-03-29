В ладу з власними емоціями. Як навчитися їх розрізняти та опановувати

Чому ж так складно бути в ладу зі своїми емоціями?

Експерт пояснює, що ми не завжди розуміємо, що саме відчуваємо. З дитинства нас вчили контролювати поведінку, але не завжди пояснювали, що робити з тим, що всередині. У кращому випадку нас вчили розрізняти "добре" і "погано". Але ж емоції значно складніші!

"Злість може бути реакцією на несправедливість. А може бути способом захистити свої межі. Смуток - це не завжди слабкість. Іноді це природний сигнал, що щось важливе для нас змінилося. Навіть тривога - не ворог, а спосіб організму сказати: "Гей, є ризики, зверни увагу!" - каже Віталій Курсік.

Але якщо ми не розрізняємо свої емоції, ми або заплутуємося в них, або ховаємо їх якомога далі - поки вони не вибухнуть у найнезручніший момент.

Як навчитися чути свої емоції?

Називати їх. Це наче з картами в руках - коли ти знаєш, що тримаєш, тобі легше грати. Спробуйте замість "я злюсь" конкретизувати: "я роздратований через несправедливість" або "мені неприємно, що мене не чують".

Розуміти, звідки вони. Емоції - це не вороги, а підказки. Вони сигналізують, що щось відбувається.

"Замість того, щоб їх глушити, можна запитати себе: "Чому я це відчуваю? Що це говорить про мої потреби?" - радить коуч.

Дозволяти собі почуватися так, як почуваєшся. Серйозно. Не треба боятися "неправильних" емоцій.

"Бо вони є у всіх. Заперечувати їх - це як спробувати ігнорувати сирену будильника, думаючи, що вона сама замовкне", - наголошує експерт.

Знаходити здоровий спосіб їх проживати. Якщо злість - кричи у подушку або йди на пробіжку. Якщо сумно - дозволь собі цей смуток, замість того щоб робити вигляд, що все нормально.

Взяти під свій контроль. А ще важливо не тільки розпізнавати емоції, а й навчитися ними керувати. Бо коли ти розумієш, що відчуваєш і чому - ти перестаєш бути заручником своїх емоцій і стаєш їхнім господарем.

"Якщо відчуваєш, що не можеш розібратися самостійно - можна поговорити з тим, хто допоможе побачити те, що поки залишається в тіні. Бо життя в гармонії з емоціями - це не про контроль, а про розуміння і прийняття", - резюмує Віталій Курсік.

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