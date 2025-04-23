Лабне своїми руками: крем-сир, який підкорює світ

Що вам знадобиться:

500 г грецького йогурту

¼ ч. ложки солі

Марля або тонка бавовняна тканина

Сито

Глибока миска

Як робити сир лабне

Змішай йогурт із сіллю. Добре перемішай у глибокій мисці.

Вистели сито марлею у 2-3 шари та встанови його на миску.

Виклади йогурт у тканину, зберись краї докупи та зв'яжи їх. Повинен утворитися "мішечок".

Залиш у холодильнику на 12-24 години, щоб з йогурту вийшла сироватка. Кожні кілька годин перевіряй сир і тугіше зав'язуй марлю, бо у міру втрати сироватки об'єм сиру буде менше.

Через 12 годин отримаєш м'який крем-сир, ідеальний як намазка.

Через 24 години - густий лабне, який можна формувати у кульки.

Переклади в банку або герметичний контейнер - і зберігай у холодильнику до тижня.

Як подавати:

Намазка на хліб або тости з краплею оливкової олії

Зелень, сушені томати, подрібнений часник - для пряного варіанту

Формуй кульки та зберігай у банці з оливковою олією - як у ресторанах

Цікаві факти про лабне

Лабне традиційно їдять на сніданок у Лівані, Туреччині, Ізраїлі

Це чудова заміна крем-сиру або фети

Його калорійність нижча, ніж у твердих сирів - лише 60-80 ккал на 100 г

Зі 100 г йогурту виходить приблизно 50-60 г сиру

Що можна додати до сиру лабне:

В'ялені помідори

Базилік, кріп, петрушка

Сушений часник

Сумах (буде кислуватий присмак)

Сушений орегано або інші трави

Сушені пластівці чилі (буде гострим)

Чорний кмин

Що приготувати з лабне: ідеї на кожен день

Сніданок на хлібі

Намасти лабне на тост, додай кілька скибочок авокадо, щіпку перцю чилі та збризни оливковою олією. Швидко та ситно.

Близькосхідна закуска

Розмасти сир у тарілці, зверху - оливки, подрібнені горіхи або сумах, капля лимонного соку. Подавай з пітою або лавашем.

Кульки лабне в олії

Якщо витримати сир довше, його можна скрутити в кульки, обваляти в спеціях (паприка, куркума, м’ята) і залити оливковою олією. Зберігається до 2 тижнів.

Соус до м’яса або овочів

Змішай лабне з часником, лимонним соком і зеленню - отримаєш освіжаючий соус до грильованого м’яса або овочів.

Лабне-десерт

Так, і таке буває. Візьми лабне, додай мед або сироп, ваніль і щіпку кориці. Зверху - фрукти або горіхи. Смачно і корисно.

Як основа для канапок або бургерів

Замість майонезу або плавленого сиру. Кремова текстура, виразний смак і користь - три в одному.

Рулетики з огірка

Наріж тонко огірки, намасти на них лабне, додай лосось або шпондер - і скрути. Ідеальна закуска на вечірку або пікнік.