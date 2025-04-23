Лабне своїми руками: крем-сир, який підкорює світ

Лабне - це м'який, кремовий сир родом із Близького Сходу, який усе частіше з’являється в рецептах з Pinterest та Instagram. Його готують без заквасок і спеціального обладнання - лише з грецького йогурту та дрібки солі.
Як приготувати справжній сир лабне з грецького йогурту, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Shuba.
Змішай йогурт із сіллю. Добре перемішай у глибокій мисці.
Вистели сито марлею у 2-3 шари та встанови його на миску.
Виклади йогурт у тканину, зберись краї докупи та зв'яжи їх. Повинен утворитися "мішечок".
Залиш у холодильнику на 12-24 години, щоб з йогурту вийшла сироватка. Кожні кілька годин перевіряй сир і тугіше зав'язуй марлю, бо у міру втрати сироватки об'єм сиру буде менше.
Через 12 годин отримаєш м'який крем-сир, ідеальний як намазка.
Через 24 години - густий лабне, який можна формувати у кульки.
Переклади в банку або герметичний контейнер - і зберігай у холодильнику до тижня.
Намазка на хліб або тости з краплею оливкової олії
Зелень, сушені томати, подрібнений часник - для пряного варіанту
Формуй кульки та зберігай у банці з оливковою олією - як у ресторанах
Сніданок на хлібі
Намасти лабне на тост, додай кілька скибочок авокадо, щіпку перцю чилі та збризни оливковою олією. Швидко та ситно.
Близькосхідна закуска
Розмасти сир у тарілці, зверху - оливки, подрібнені горіхи або сумах, капля лимонного соку. Подавай з пітою або лавашем.
Кульки лабне в олії
Якщо витримати сир довше, його можна скрутити в кульки, обваляти в спеціях (паприка, куркума, м’ята) і залити оливковою олією. Зберігається до 2 тижнів.
Соус до м’яса або овочів
Змішай лабне з часником, лимонним соком і зеленню - отримаєш освіжаючий соус до грильованого м’яса або овочів.
Лабне-десерт
Так, і таке буває. Візьми лабне, додай мед або сироп, ваніль і щіпку кориці. Зверху - фрукти або горіхи. Смачно і корисно.
Як основа для канапок або бургерів
Замість майонезу або плавленого сиру. Кремова текстура, виразний смак і користь - три в одному.
Рулетики з огірка
Наріж тонко огірки, намасти на них лабне, додай лосось або шпондер - і скрути. Ідеальна закуска на вечірку або пікнік.
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