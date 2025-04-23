Лабне своими руками: крем-сыр, который покоряет мир

Лабне - это мягкий, кремовый сыр родом с Ближнего Востока, который все чаще появляется в рецептах из Pinterest и Instagram. Его готовят без заквасок и специального оборудования - только из греческого йогурта и щепотки соли.
Как приготовить настоящий сыр лабне из греческого йогурта, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Shuba.
Смешай йогурт с солью. Хорошо перемешай в глубокой миске.
Выстели сито марлей в 2-3 слоя и установи его на миску.
Выложи йогурт в ткань, собери края вместе и свяжи их. Должен образоваться "мешочек".
Оставь в холодильнике на 12-24 часа, чтобы из йогурта вышла сыворотка. Каждые несколько часов проверяй творог и туже завязывай марлю, потому что по мере потери сыворотки объем творога будет меньше.
Через 12 часов получишь мягкий крем-сыр, идеальный как намазка.
Через 24 часа - густой лабне, который можно формировать в шарики.
Переложи в банку или герметичный контейнер - и храни в холодильнике до недели.
Намазка на хлеб или тосты с каплей оливкового масла
Зелень, сушеные томаты, измельченный чеснок - для пряного варианта
Формируй шарики и храни в банке с оливковым маслом - как в ресторанах
Завтрак на хлебе
Намажь лабне на тост, добавь несколько ломтиков авокадо, щепотку перца чили и сбрызни оливковым маслом. Быстро и сытно.
Ближневосточная закуска
Размажь сыр по тарелке, сверху - оливки, измельченные орехи или сумах, капля лимонного сока. Подавай с питой или лавашем.
Шарики лабне в масле
Если выдержать сыр подольше, его можно скрутить в шарики, обвалять в специях (паприка, куркума, мята) и залить оливковым маслом. Хранится до 2 недель.
Соус к мясу или овощам
Смешай лабне с чесноком, лимонным соком и зеленью - получишь освежающий соус к грилированному мясу или овощам.
Лабне-десерт
Да, и такое бывает. Возьми лабне, добавь мед или сироп, ваниль и щепотку корицы. Сверху - фрукты или орехи. Вкусно и полезно.
Как основа для бутербродов или бургеров
Вместо майонеза или плавленого сыра. Кремовая текстура, выразительный вкус и польза - три в одном.
Рулетики из огурца
Нарежь тонко огурцы, намажь на них лабне, добавь лосось или шпондер - и скрути. Идеальная закуска на вечеринку или пикник.
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