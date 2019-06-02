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Kyiv Comic Con 2019: украинцы показали впечатляющие образы (видео)

STYLERЖизнь    02.06.2019 - 11:45
Kyiv Comic Con 2019: украинцы показали впечатляющие образы (видео)
Kyiv Comic Con 2019 (фото: РБК-Украина)

На Kyiv Comic Con впервые приехали знаменитые западные актеры

Kyiv Comic Con 2019 уже в пятый раз состоялся в столице Украины. Ежегодный фестиваль, уже ставший традиционным, проходит с 1 по 2 июня в Украинском доме. Styler побывал на мероприятии и подготовил видеорепортаж с фестиваля.

Кино, видеоигры и IT, комиксы, косплей и LARP, настольные игры, литература, стенды, аниме и манга, детские мероприятия - все это можно найти на Kyiv Comic Con 2019.

Первый фестиваль Kyiv Comic Con состоялся 6-7 июня 2015 и собрал более 9500 гостей за 2 дня. В течение следующих нескольких лет он был наибольшим конвентом фантастики и популярной культуры в Украине (с 2018 отошел на второе место, потому что Comic Con Ukraine 2018 собрал более 20 000 гостей за два дня).

На Kyiv Comic Con 2019 впервые приехали популярные актеры кинематографа: Ричард Брейк (тот самый Король ночи из "Игры Престолов") и Предраг Белац (председатель школы Дурмштранга в серии фильмов о Гарри Поттере).

Kyiv Comic Con 2019 (видео: styler.rbc.ua)

Напомним, недавно стало известно, кто придумал финал культового сериала "Игра престолов".

Ранее сообщалось, что армия недовольных фанатов сериала "Игра престолов" подала петицию с требованием переснять финальный сезон.

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