Kyiv Comic Con 2019: українці показали вражаючі образи (відео)

Kyiv Comic Con 2019 (фото: РБК-Україна)

На Kyiv Comic Con вперше приїхали знамениті західні актори

Kyiv Comic Con 2019 вже вп'яте відбувся у столиці України. Щорічний фестиваль, який вже став традиційним, проходить з 1 по 2 червня в Українському домі. Styler побував на заході і підготував відеорепортаж з фестивалю.

Кіно, відеоігри та IT, комікси, косплей і LARP, настільні ігри, література, стенди, аніме і манга, дитячі заходи - все це можна знайти на Kyiv Comic Con 2019.

Перший фестиваль Kyiv Comic Con відбувся 6-7 червня 2015 і зібрав понад 9500 осіб за 2 дні. Протягом наступних кількох років він був найбільшим конвентом фантастики та популярної культури в Україні (з 2018 відійшов на друге місце, тому що Comic Con Ukraine 2018 зібрав більше 20 000 гостей за два дні).

На Kyiv Comic Con 2019 вперше приїхали популярні актори кінематографу: Річард Брейк (той самий Король ночі з "Гри Престолів") і Предраг Бєлац (голова школи Дурмштранга в серії фільмів про Гаррі Поттера).

Kyiv Comic Con 2019 (відео: styler.rbc.ua)

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, хто придумав фінал культового серіалу "Гра престолів".

Раніше повідомлялося, що армія незадоволених фанатів серіалу "Гра престолів" подала петицію з вимогою перезняти фінальний сезон.