У квітні відбудеться перше сонячне затемнення: точні дати та вплив на українців

Що відомо про сонячне затемнення

Сонячне затемнення - це астрономічне явище, коли Місяць повністю або частково закриває Сонце на нетривалий час. Цього разу воно буде гібридним, адже змінюватиметься з повного на кільцеподібне. Перше цьогорічне сонячне затемнення відбудеться 20 квітня о 6:17 за київським часом.

Енергія затемнення дуже потужна, тому цього дня можуть ставатися різноманітні емоційні події. У цей день не радять робити щось нове або ухвалювати кардинальні рішення.

Це сонячне затемнення не буде видно в Україну навіть частково, однак спостерігати за явищем можна буде під час онлайн-трансляції на YouTube. А от побачити астрономічне явище наживо можуть мешканці Південної та Східної Азії, Австралії, островів у Тихому та Індійському океанах та Антарктиді.

На кого зі знаків Зодіаку затемнення матиме вплив

Овен (21 березня-19 квітня)

Це сонячне затемнення спонукатиме вас розвивати та краще усвідомлювати свій особистий бренд та ідентичність. Ви отримаєте натхнення виразити себе та, можливо, навіть зробите сміливий крок. Ви потрапите в центр уваги, тому саме час пропонувати новий проєкт або підхід у роботі. Для того, щоб досягти фінішної прямої, необхідно позбутися всього, що більше вам не потрібне та бути готовими для змін.

Рак (21 червня-22 липня)

Сонячне затемнення припадає на ваш дім кар'єри, тому готуйтеся почати новий етап у своєму професійному житті. Ви можете відчути, що вас змушують взяти на себе більше відповідальності, що точно не буде для вас неприйнятним. Ви можете бути більш схильні до боротьби за все, що відстоюєте. Цей момент пов'язаний із заслуженим визнанням.

Терези (23 вересня-22 жовтня)

Сонячне затемнення активує ваш дім партнерства. Це означає, що ви стоїте на порозі нового етапу в стосунках. Однак це стосується не лише романтичних стосунків. Можливо, ви починаєте новий бізнес разом із колишнім колегою або тісно співпрацюєте зі своїм босом над презентацією. Наступне затемнення припадає на ваш особистий і партнерський розвиток, який продовжить формуватися.

Козоріг (22 грудня-19 січня)

Сонячне затемнення припадає на ваш дім домашнього життя. Це висвітлить ваш емоційний добробут. Затемнення дає вам шанс подбати про себе та зцілитися, якщо ви весь час це відкладали. Внутрішні зміни, які ви готові зробити, можуть призвести до задовільних трансформацій і зрушень, пов'язаних із масштабними планами заробітку.