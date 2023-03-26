Активізуйте всі свої сили: гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 27 березня по 2 квітня

Гороскоп на останні дні березня та початок квітня обіцяє представникам зодіакального сузір'я багато напружених ситуацій. Їхнє швидке і легке рішення багато в чому залежатиме від того, які сили будуть задіяні.

Що чекає на кожен знак Зодіаку в період з 27 березня по 2 квітня - читайте в матеріалі нижче.

Овен

Якщо ви давно замислювалися про початок ремонту або будівництво, то зараз настає найвдаліший для цього момент. Марс увійшов до знаку Рака і його енергія буде спрямована насамперед на будинок, сім'ю та зміцнення благополуччя.

Загалом тиждень принесе багато діяльності та праць. Можна розпочати щось нове або розширити чинне.

Телець

Тиждень обіцяє яскраві ідеї, чарівність та успіх у протилежної статі. Не виключено, що везіння просто ходитиме за вами по п'ятах. Найкращим днем стане середа, можна купити лотерейний білет.

Спілкування з людьми, які приїхали здалеку, принесе задоволення і дозволить дізнатися щось нове. А ось на вихідних будьте обережнішими - можуть бути капризи та конфлікти й джерелом всього стане сам Телець.

Близнюки

Найближчими днями стануть особливо вдалими для навчання, розв'язання юридичних питань, а також для того, щоб демонструвати свої досягнення, успіхи, робити презентації. У середу та четвер варто знизити активність.

Здаватиметься, що ви можете згорнути гори. Емоції будуть настільки сильні, що можуть позбавити можливості міркувати здорово.

Рак

Найближчі дні стануть дуже активними, тому вам варто більше рухатися. Для важливих зустрічей та переговорів обирайте початок тижня. З середи перейдіть на щось звичніше і спокійніше, не ставте амбітні цілі. На вихідних займіться шопінгом або приділіть собі час.

Ви почуватиметеся комфортно навіть у компанії незнайомих людей та зможете домовитися з тими, з ким раніше контакт встановити було складно.

Лев

На початку тижня дійте спокійно та обережно. Ініціатива вам зараз може лише нашкодити. З четверга можете зайнятися будь-якими справами, навіть найграндіознішими та наймасштабнішими. Вихідні постарайтеся провести весело, у колі друзів.

Будьте готові до того, що оточуючі вас люди та близькі можуть принести вам чимало сюрпризів.

Діва

Якщо ви давно планували дальню поїздку, то зараз саме час її втілити у життя. Ви можете розраховувати на прихильність начальства та підтримку всіх ваших ідей, починань та зусиль.

Беріться тільки за справи, які ви точно зможете довести до кінця. Якщо не впевнені – перенесіть на інший період та приділіть час своїм захопленням.

Терези

Покладайтеся найближчого тижня на свої сили. Не варто займатися бюрократичними моментами чи спілкуватися з начальством – зусилля не принесуть очікуваних результатів. Однак ваша енергія дозволить зробити найближчі дні вдалими та насиченими.

У другій половині тижня поїздки та зустрічі зроблять дні особливо насиченими. Якщо буде час – проведіть його у колі друзів та рідних.

Скорпіон

З одного боку, вам знадобляться терпіння та концентрація, з іншого - вам потрібно об'єднати ці речі з готовністю до експериментів та нестандартних рішень. Такий настрій обіцяє вам серйозні успіхи у справах та кар'єрі. Будьте особливо обережні у четвер.

Відмовтеся цього тижня від будь-якого ризику - у справах, роботі та навіть в особистих стосунках. Є ризик, що ви станете жертвою обставин та втратите те, що вам дорого.

Стрілець

Готуйте піднятися на сцену і підкорювати всіх оточуючих. Ваша планета-покровителька Юпітер увійде на знак Овна із Сонцем і Меркурієм, а це означає, що вам доведеться всіх зачарувати. І найкращого способу показати себе світові у всій красі та розповісти про свої успіхи просто немає.

Не намагайтеся виправити своє фінансове становище за допомогою азартних ігор чи авантюр, не ризикуйте своїми грошима даремно.

Козеріг

Цього тижня для вас не буде нездійсненних завдань. Ви зможете вирішити абсолютно будь-яке завдання - у вас вистачить енергії, сил, мудрості та наполегливості. Сміливо рухайтеся вперед. Не забувайте про повноцінний відпочинок і виділіть один день, щоб нічого не робити.

З'явиться можливість обговорення перспектив взаємовідносин з потенційними партнерами чи спонсорами. На вихідних поговоріть із близькими людьми – по душах.

Водолій

Найближчими днями ви можете розраховувати на успіх у творчості та фінансах. Є шанс створити безсмертний музичний шедевр чи написати вірш. І в майбутньому цей твір вам принесе солідну суму. Будьте обережні тільки в суботу - не вдалий день.

Постарайтеся ретельно обмірковувати слова, які ви говорите іншим, а також власні вчинки. Це зменшить ефективність, але вбереже вас від прикрих помилок.

Риби

Цілком можливо, що не все на цьому тижні у вас виходитиме з першого разу. Але проявіть терпіння, і ви точно досягнете потрібного результату. Не звертайте увагу на перешкоди чи злостивців, методично та спокійно йдіть до своєї мети. Важким днем стане четвер.

Слідкуйте за тим, як розвивається ситуація навколо вас – це допоможе зробити корекцію ваших дій та планів.