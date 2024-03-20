UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У квітні деяких українців можуть позбавити пенсій: кого саме

Кого позбавлять пенсії у квітні (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У квітні 2024 року деякі категорії українців можуть залишитися без пенсії.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на коментар правозахисниці Української Гельсінської спілки з прав людини (УГСПЛ) Наталії Єсіної "Главреду".

Що треба знати

По-перше, це стосується тих, кому гроші надходять на пенсійні картки.

Якщо не виконати вимоги уряду, то пенсій можуть позбавити:

  • літніх переселенців, які стали на облік внутрішньо переміщених осіб (ВПО) до 24 лютого 2024 року;
  • громадян, які перебувають на тимчасово окупованій території (ТОТ);
  • осіб, які мешкають за кордоном;
  • ті, хто отримав статус ветерана чи особи з інвалідністю до повномасштабної війни.

Згідно з рішенням уряду, ухваленим наприкінці 2023 року, вищезазначені категорії громадян повинні здійснити ідентифікацію до 31 березня цього року. Це можна зробити відвідавши відділення Ощадбанку або Пенсійного фонду України.

У Пенсійному фонді закликають громадян, що перебувають за кордоном, пройти ідентифікацію за допомогою відеоідентифікації або через Портал е-послуг ПФУ. Проте це може бути технічно складно.

Наприклад, для входу до "Дії" потрібен код, який може надійти затримкою у кілька годин або навіть днів, особливо якщо особа перебуває за кордоном. Також програма може відмовити, і в цьому випадку доведеться все повторювати.

Пенсіонерам на окупованих територіях не припинено нарахування коштів на пенсійні рахунки, проте якщо переселенці, що мали такий статус до повноформатної війни, не знімали гроші більш ніж пів року, їм потрібно пройти онлайн фізичну верифікацію також через відеозв’язок.

Для цього потрібно передчасно записатися на порталі Пенсійного фонду.

Правозахисники Української Гельсінської спілки з прав людини (УГСПЛ) підкреслюють, що в разі неможливості доступу до пенсій для цих категорій пенсіонерів з 1 квітня цього року може виникнути катастрофа.

Оскільки саме у цих осіб може бути відсутня фізична та технічна можливість виконати всі необхідні дії. Це особливо стосується пенсіонерів, які перебувають на тимчасово окупованих територіях і не орієнтуються у цифрових технологіях.

"В окупації це зробити дуже важко. Це навіть часто є великою проблемою і для пенсіонерів, які мешкають у неокупованих регіонах України у селах чи селищах, які знаходяться недалеко від обласних центрів. Якщо у пенсіонера звичайний старий кнопковий мобільний телефон (а таких чимало), то він взагалі нічого не зможе зробити", - додала Єсіна.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПенсіїПенсія в Україні