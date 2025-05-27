Квіткову помітили на публіці з Бражко: трималися за руки й цілувалися (відео)
Чутки про роман 26-річної блогерки Даші Квіткової та 23-річного футболіста "Динамо" Володимира Бражка почали ширитися нещодавно. Пара обмінювалась багатозначними stories, але офіційно стосунки не підтверджувала. Та їхній перший публічний вихід усе сказав без слів: закоханих заскочили за поцілунками.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-акаунт la.brays.
Днями захисник київського "Динамо" Максим Дячук зіграв весілля зі своєю коханою Марією Олейниковою.
На весіллі друзів побували також Бражко і Квіткова. Закохані сиділи поруч, трималися за руки, а в один момент футболіст ніжно поцілував блогерку в щоку.
У відповідь Даша розцвіла усмішкою - і виглядала справді щасливою.
@la.brays Ну тепер остаточне підтвердження #бражко #дашаквіткова #вовабражко gangstas paradise - favsoundds
Після появи відео в мережі коментатори вже не сумніваються - між Бражком і Квітковою щось більше, ніж просто дружба. Автор ролика взагалі підписав його промовисто: "Ну, тепер остаточне підтвердження".
З чого почалися чутки про роман Квіткової з Бражком
Першим про стосунки Даші та Володимира заговорив інсайдер у коментарі для "РБК-Україна".
За його словами, пара разом уже кілька місяців - і, судячи з усього, не надто ховає свої почуття від сторонніх очей.
Кажуть, саме футболіст регулярно балує блогерку розкішними букетами, якими вона так любить ділитися в Instagram.
Фани вже давно підозрювали роман, і приводів вистачало: пара публікує фото з відпочинку з таємничими партнерами, щоправда, обличчя - за кадром.
Квіткова засвітила бойфренда у сторіс (скріншот)
А одного разу Даша "засвітилася" в чоловічій сорочці, дуже вже схожій на ту, що є у футболіста.
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