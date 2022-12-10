Квітковий гороскоп 2023: яка ви рослина, і що зміниться у вашому житті

Тирлич жовтий (1-10 січня)

Людей, народжених в цей час відрізняє відкритий і доброзичливий характер. Це справжні альтруїсти, будь-яка дія яких продиктовано не особистими вигодами, а бажанням надати допомогу близькій людині.

У 2023 році астрологи рекомендують вам берегтися від холоду і зстудних хвороб. У стосунках з людьми вам варто стати менш недовірливими - не нервуйте через дрібниці і не накручуйте себе з кожного приводу.

Чортополох (11-20 січня)

Людина-Чортополох - скромний, тому вважає за краще триматися непримітно. Таких людей відрізняє уважність, доброта, чуйність і легка вдача, тому вони завжди оточені друзями.

Наступного року астрологи рекомендують вам стати більш відповідальними, щоб досягти кар'єрних висот. Пам'ятайте, що навіть найцікавіші завдання потрібно вирішувати завзято і цілеспрямовано, не відволікаючись відразу ж, як тільки у вас пропаде бойовий запал. Зірки попереджають необхідність стежити за здоров'ям: надмірні фізичні навантаження послаблять ваш організм.

Безсмертник (21-31 січня)

Представників знака відрізняє вишуканість, тактовність і природний шарм. Такі люди люблять все красиве і витончене, тому вони завжди одягнені за останнім словом моди, обізнані в області музики і кіно.

У 2023 році астрологи рекомендують вам приділити увагу особистому життю. Безсмертники схильні сумніватися у своєму партнері, проте він нічим не заслужив проявів ревнощів. Надмірна підозрілість лише ускладнює ваше особисте життя, заважаючи досягти спокою та умиротворення.

Омела (1-10 лютого)

Люди, народжені під заступництвом Омели, відрізняються харизмою і чарівністю. Вони ніколи не залишаються на самоті, так як завжди вміють зачарувати вподобану людину.

2023 року вам варто м'якше ставитися до колег - не потрібно намагатися знищити кожного, хто, як вам здається, намагається перейти дорогу. Завзято й цілеспрямовано працюйте, а начальство саме розбереться, кого нагородити за працю та старанність. Людям-Омелам варто приділити час помірним фізичним навантаженням на свіжому повітрі - візьміть за правило кататися на велосипеді або бігати зранку.

Красавка (11-20 лютого)

Красавка - складна і суперечлива особистість, з якою не кожному вдається знайти спільну мову. Представники даного знака відрізняються загадковістю, містичністю і відлюдним характером.

У 2023 році астрологи радять Красавкам позбутися зайвої емоційності. Ви надто часто тиснете на свою половинку, намагаючись повністю її підкорити. Зірки попереджають вас про необхідність терпимого ставлення до чужих недоліків – схильність до критиканства та дріб'язків може призвести до появи ворога в робочому колективі.

Мімоза (21-28/29 лютого)

Представники даного знака сприйнятливі до змін в житті, відмінно підлаштовуються під обставини і інтуїтивно відчувають навколишній світ. Люди-Мімози відрізняються гострим інтелектом і швидкою реакцією, а в стресових ситуаціях проявляють справжні чудеса героїзму.

У 2023 році вам варто уважніше поставитися до здоров'я. Будь-яке нездужання може перерости у затяжну хворобу, так що не нехтуйте лікуванням та відвідуванням лікарів. Питання кар'єри вирішуватимуться із завидною легкістю - ваші зв'язки та доброзичливість зіграють на руку при досягненні професійних цілей.

Мак (1-10 березня)

Ці особистості відрізняються загадковістю і непередбачуваністю. Оточуючі не здатні відгадати приховані мотиви вчинків Мака, тому його часто вважають не надто адекватною особистістю.

У 2023 році астрологи рекомендують Макам стати впевненішим у власних силах: обов'язково хваліть себе за будь-які досягнення і радійте кожному кроку вперед. Восени загострюється ризик депресій, які можуть вибити Мака з колії. Не піддавайтеся занепадницьким настроям! Маку життєво необхідний позитивний настрій. Тільки в цьому випадку він здатний звернути гори та зарядити своєю силою та життєрадісністю всіх оточуючих.

Лілія (11-20 березня)

Особистості, народжені під знаком Лілії, є самими самовпевненими представниками гороскопу квітів. Це царствені і зарозумілі особи, які прекрасно знають, чого хочуть від життя.

У 2023 році люди-Лілії повинні побоюватися чуток і пліток. Ваші закулісні ігри ось-ось розкриють, що призведе до появи плям на репутації. Постарайтеся менше інтригувати і більше працювати, щоб заслужити повагу начальства та нагороду за сумлінну працю. Астрологи рекомендують вам менше приховувати. Таємничість Лілій приваблює протилежну стать, але шанувальники втомлюються розгадувати загадки і проникати під покриви ваших таємниць.

Наперстянка (21-31 березня)

Люди-Наперстянки відрізняються цікавістю, тверезістю суджень і філософським підходом до життя. Це переконані прагматики, які не сприймають порожніх мрій.

У 2023 році астрологи рекомендують Наперстянкам не кидатися у вир із головою. Ви часто нехтуєте реальною небезпекою, що може призвести до неприємних наслідків. Не укладайте сумнівних угод, щоб не втратити значну суму грошей. Не приймайте невдачі близько до серця - пам'ятайте, що у всіх бувають злети та падіння, які потрібно просто пережити. Зірки кажуть, що у новому році ви можете поміняти місце проживання чи роботу, причому такі зміни будуть виключно на благо.

Магнолія (1-10 квітня)

Люди-Магнолії завжди націлені на те, щоб займати перші позиції в суспільному житті і професійній сфері. Захоплені погляди оточуючих є для них наркотиком, тому Магнолії дуже ласі на лестощі і компліменти.

2023 року астрологи говорять вам про необхідність піти в тінь. Заздрість оточуючих не дає Магнолії досягти серйозних успіхів на роботі, незважаючи на всі зусилля. Краще зосередитися на індивідуальних проектах і не розповідати про свої успіхи всім. Також варто переглянути політику особистих витрат - дорогі речі та розваги можуть зачекати, адже незабаром випаде шанс купити житло або розвинути власний бізнес.

Гортензія (11-20 квітня)

Особистості, народжені під заступництвом Гортензії, на перший погляд здаються екстравертами. Вони комунікабельні, мають широке коло знайомств і вміють підтримати невимушену бесіду навіть з малознайомими людьми.

У 2023 році Гортензії варто скоротити дистанцію, яку вона дотримується в емоційній сфері. А якщо ні, то Гортензія ризикує пропустити по-справжньому знакове знайомство, яке може призвести до створення міцних і гармонійних відносин. Астрологи радять вам більше цікавитись життям рідних та близьких. Добрі стосунки із родичами відіграють важливу роль у новому році - вам може знадобитися порада чи грошова допомога.

Жоржина (21-30 квітня)

Такі особистості відрізняються суперечливою натурою. Сьогодні вони можуть бути м'якими і милими романтиками, але вже завтра ви побачите перед собою холодного циніка. Все залежить від того, в якому настрої встала сьогодні вранці Жоржина.

2023 року не відмовляйтеся від допомоги друзів. Звичайно, ви настільки самостійні і самодостатні, що звикли вирішувати поодинці всі проблеми, проте незабаром Жоржинам буде потрібна опора і підтримка з боку вірного друга. Астрологи радять вам стати серйознішими в питаннях кохання та стосунків. Ви поверхнево ставитеся до романів і занадто часто змінюєте партнерів, що призводить до швидкого розчарування та розриву.

Конвалія (1-10 травня)

Люди-Конвалії - тендітні і ніжні створіння, які протягом усього життя залишаються вразливими дітьми. Вони скромні і невибагливі, завжди тримаються осторонь від шуму і гаму.

2023 року астрологи рекомендують вам навчитися приймати реальність. Перестаньте ховатись у раковині від проблем, з якими доводиться стикатися у реальному світі. Колеги та знайомі занадто часто без зазріння совісті використовують вашу доброту та чуйність. Конвалії потрібно навчитися відмовляти, щоб зуміти реалізуватися на професійній ниві. Сфера особистого життя буде характеризуватись стабільністю - партнер знає про вашу потребу у турботі та опіці та із задоволенням візьме на себе цю роль.

Портулак (11-20 травня)

Особистостей, народжених під заступництвом Портулака, відрізняє непростий характер. Такі люди відрізняються себелюбством і егоїзмом, вони примхливі і вимагають максимальної уваги до своєї персони.

2023 року астрологи рекомендують Портулаку стати менш розважливим. Ви повністю взяли під контроль емоції та почуття, тому не відчуваєте справжньої краси навколишнього світу та радостей кохання. Звичайно, Портулак самобутній і унікальний, але він так само, як і інші, залежить від тепла і турботи. Врахуйте це застереження, інакше на довгі роки залишитеся на самоті.

Ромашка (21-31 травня)

Люди-Ромашки відрізняються доброзичливістю, це відмінні слухачі, які завжди поспівчувають чужій біді. Їм не властива зайва відвертість, так як більше всього на світі вони бояться пліток і пересудів.

2023 року астрологи рекомендують Ромашкам відмовитися від ідеї переробити свого партнера. Ви надто схильні до ідеалізму і намагаєтесь підлаштувати вашу половинку під вигаданий вами образ. Така тактика може спровокувати конфліктну ситуацію чи призвести до розриву відносин. Постарайтеся якомога рідше спізнюватися на роботу – керівництво вже втомилося робити вам зауваження, тож це може вилитися в суворі заходи.

Дзвіночок (1-10 червня)

Дзвіночки відрізняються постійністю і дуже прив'язані до рідної країни, батьків, дому і родичів. Вони болісно сприймають будь-які зміни в житті.

У 2023 році Дзвіночкам не варто давати гроші в борг. Якщо ж ви не можете відмовити у позиці, позичіть суму, яку не шкода втратити - висока ймовірність того, що повернення грошей затягнеться. Ваша відданість і схильність до моногамії забезпечить гармонійне та щасливе особисте життя, так що якщо ви вирішили зв'язати себе узами шлюбу, для цього настав один із найсприятливіших періодів. Зірки говорять про ризик бути втягнутим у неприємну авантюру, тому скептично ставтеся до пропозицій заробити легкі гроші.

Маргаритка (11-21 червня)

Люди-Маргаритки скромні і доброзичливі. Вони не люблять зайвої уваги до своєї персони - коло спілкування представників даного знака налічує безліч знайомих, проте справжніх і перевірених друзів у Маргариток небагато.

2023 року вам потрібно берегти сім'ю від сторонніх. Висока ймовірність того, що хтось спробує втрутитися та порушити тиху течію вашого життя. Будьте обережні з новими знайомими - далеко не всі вони такі добрі та милі, якими хочуть здаватися. Дотримуйтесь звичайної тактики дистанціювання та дбайливо охороняйте особистий простір. Астрологи рекомендують Маргариткам замислитися над поповненням сім'ї - ви станете прекрасними батьками, які мають любов та повагу дітей.

Тюльпан (22 червня - 1 липня)

Люди-Тюльпани велелюбні і легко заводять нові знайомства. Це харизматичні і чарівні особистості, які просто магічним чином впливають на протилежну стать.

У 2023 році астрологи рекомендують Тюльпанам з більшою відповідальністю поставитися до роботи. Зазвичай ви розглядаєте працю лише як засіб заробітку, проте це заважає Тюльпану реалізуватися як професіонал. Настав час стати серйознішим і відмовитися від екзотичних захоплень, щоб уславитися людиною, яка дійсно заслуговує на довіру. Будьте обережні за кермом - зірки говорять про підвищений ризик аварій.

Латаття (2-12 липня)

Люди, народжені під заступництвом Латаття, разюче легко адаптуються до мінливого світу. Це гнучкі особистості, які можуть налагодити контакт з ким завгодно.

У 2023 році Лататтю допоможе вміння адекватно сприймати критику. Ставши на шлях самовдосконалення, ви досягнете разюче високих результатів у кар'єрі. Позитивний настрій допоможе завоювати симпатії колективу і колеги з радістю нададуть вам посильну допомогу. Новий рік може принести в життя Латаття любовне захоплення, яке має всі шанси закінчитися весіллям. Зробіть вибір на користь одних романтичних відносин, не розпорошуючи почуття між кількома коханими.

Фіалка (13-23 липня)

Фіалки - це скромні і ненав'язливі особистості, що ніколи не випинають свої численні гідності. Фіалки довго чекають визнання своїх заслуг, що, втім, не надто засмучує представників даного тотема.

2023 року астрологи рекомендують вам довіритися інтуїції. Підозрілість зіграє вам на руку! У відносинах із родичами варто стримати вроджену принциповість - не всі переконання варті того, щоб провокувати конфлікт із близькими людьми. Перевірте кількість вимог, що висуваються до партнера, щоб не спровокувати розрив. Новий рік може принести загострення хронічних хвороб в осінній період, тому вчасно проходьте профілактику і прислухайтеся до сигналів організму.

Шипшина (24 липня - 2 серпня)

Вам може здатися, що шипшина вперта і абсолютно позбавлена почуттів. Це не так - шипшини самовіддані до альтруїзму, просто вся ніжність і чуйність даного знака спрямована лише на близьких людей.

2023 року Шипшинам слід навчитися прощати. Ви здатні роками виношувати план помсти, щоб покарати за образу, яка не вартує виїденого яйця. Направте цю енергію в конструктивне русло, щоб досягти по-справжньому значимих цілей. Аналітичний розум та вміння передбачати кроки інших людей допоможуть уникнути ризику фінансових втрат. У другій половині року постарайтеся відпочити, вирушивши у турпоїздку. Тільки зміна обстановки допоможе вам заповнити витрачену енергію.

Соняшник (3-12 серпня)

Представники даного знака відрізняються завзятістю і йдуть вперед, незважаючи на будь-які перешкоди. Саме впертість допомагає соняшникам досягти успіхів і добре влаштуватися в житті.

У 2023 році зірки застерігають вас від самолюбування. Пам'ятайте, що зіркова хвороба може закінчитися хворобливим падінням із небес на землю. Не задирайте ніс, якщо не хочете мати серйозного ворога в робочому оточенні. Астрологи говорять про можливість змінити місце трудової діяльності. У цьому випадку вибирайте галузь, пов'язану з комунікаціями чи соціологією, аби повністю реалізувати свої таланти. Сфера особистого життя буде стабільною, якщо ви не вимагатимете від партнера підвищеної уваги.

Троянда (13-23 серпня)

Як справжня королева квітів, Троянда звикла вважати, що Всесвіт обертається навколо її персони. Такі особистості мають виражені лідерські задатки і вимагають від оточуючих беззастережного підпорядкування.

2023 року астрологи рекомендують Трояндам звернути увагу на сферу здоров'я. Цей знак характеризується високою працездатністю, але дуже часто "горить" на роботі, зношуючи організм та підриваючи сили. Не бійтеся на якийсь час вийти з кар'єрної гонки. Начальство настільки високо оцінює ваше значення для фірми, що не журитиме за меншу результативність. Для відновлення життєвої енергії вирушайте у відпустку на море.

Дельфініум (24 серпня - 2 вересня)

Особистості, які прийшли в наш світ під заступництвом Дельфініума, відрізняються вимогливістю і любов'ю до порядку. Вони не терплять проявів неохайності і завжди оцінюють оточуючих за зовнішнім виглядом.

У 2023 році астрологи прогнозують вдалий час для Дельфініумів, зайнятих у сфері фінансів та ринкової аналітики. Ви без зусиль візьмете чергову кар'єрну планку, якщо не засмучуватиметеся через критику і зауваження. Зірки радять контролювати вашу природну влюбливість, щоб не заплутатися у численних романах. Далеко не кожен, хто здається ідеалом, може принести у ваше життя гармонію та щастя.

Гвоздика (3-11 вересня)

Представники даного тотема відрізняються гострим почуттям справедливості. Це вірні, чесні і впевнені в собі особистості, які понад усе ставлять сім'ю і традиційні цінності.

У 2023 році вам потрібно позбутися природної мстивості та жовчності. Не кожна сварка вартує того, щоб виношувати плани помсти. Постарайтеся стати терпимішими і менше звертати увагу на людей, які не відрізняються розумом і тактом. Хороші відносини з робочим колективом допоможуть заручитися підтримкою під час розподілу посад на фірмі. Астрологи рекомендують вам направити енергію у мирне русло. Гвоздикам потрібно зайнятися своєю фізичною формою, щоб уникнути проблем із серцево-судинною системою.

Айстра (12-22 вересня)

Айстри - життєрадісні, харизматичні і чарівні особистості. Вони відрізняються відмінним здоров'ям і величезними запасами життєвої енергії, завжди готові пожартувати і посміятися.

У 2023 році Айстрам рекомендується давати партнерові трохи більше особистої свободи. Бажання оточити коханого надмірною турботою призведе до того, що він задихнеться у ваших обіймах. Рано чи пізно це призведе до конфлікту. Астрологи радять вам попрацювати над своєю спостережливістю. Будьте уважні: хтось може підлаштувати вам неприємну пастку, бажаючи усунути конкурента з гонки за новою посадою.

Верес (23 вересня - 3 жовтня)

Представники даного знака старанно стримують емоційні пориви і обмірковують кожен крок, так як дуже залежні від громадської думки. Верески ретельно стежать за модою, люблять стильно і красиво одягатися і просто тануть від компліментів.

У 2023 році вам потрібно побоюватися авантюрних фінансових угод та азартних ігор. Астрологи не рекомендують ризикувати всім і вкладати гроші в сумнівні проекти, оскільки шанси втратити їх набагато вищі, ніж можливість заробити. Небесні світила кажуть, що Вереску потрібно більше часу проводити з сім'єю та рідними. Вашу самодостатність та емоційну холодність вони вважають за душевну черствість.

Камелія (4-13 жовтня)

Люди-Камелії на перший погляд здаються слабкими і невпевненими у власних силах. Однак насправді вони дуже відважні і схильні до авантюр, просто не дуже люблять бути на виду, вважаючи за краще не привертати до себе зайвої уваги.

2023 року Камеліям, зайнятим на ниві творчості, однозначно пощастить. Цей рік благоволить музикантам, художникам, фотографам, акторам та письменникам. Однак він не роздає подарунків просто так. Щоб отримати визнання, вам доведеться ґрунтовно та наполегливо попрацювати. У особистих відносинах на Камелію чекає гармонія. Недарма ця квітка відрізняється толерантністю та здатністю йти на поступки. Головне - не дайте зрештою залізти собі на шию.

Бузок (14-23 жовтня)

Ці особистості відрізняються невгамовною енергією, дитячою безпосередністю, цікавістю і невичерпним ентузіазмом. На перший погляд вони можуть здатися дещо інфантильними, проте це не заважає Бузкові при необхідності проявляти завзятість і цілеспрямованість.

У 2023 році астрологи говорять про необхідність приборкати вашу схильність до гедонізму. У гонитві за життєвими насолодами ви просто витрачаєте сили та енергію, які давно могли спрямувати у творче русло. Не женіться за легкими грошима - зірки прогнозують ризик грошових втрат внаслідок азартних ігор та ставок у букмекерських конторах.

Фрезія (24 жовтня - 2 листопада)

Люди-Фрезії не звикли до поразок. Вони неймовірно наполегливі, так що можуть без докорів сумління піти по головах заради реалізації особистих бажань. Ці особистості - вмілі маніпулятори, які можуть умовити оточуючих на що завгодно.

У 2023 році астрологи рекомендують Фрезіям стримати характерну для них амбітність. Ваш партнер скоро втомиться постійно чекати на той час, коли ви нарешті зможете приділити йому увагу. Відключайте телефон хоча б у вихідні дні та під час побачень, щоб не провокувати виникнення сварок та конфліктів.

Орхідея (3-12 листопада)

Люди-Орхідеї мають здатність до ясновидіння. Це містики і фаталісти, які бувають вельми забобонними. Здатність на кожному кроці помічати погані прикмети псує життя представникам даного знака.

У 2023 році вам варто виявити більшу вільнодумність. Орієнтуйтеся не лише на чужий авторитет, а й на власний досвід. Чарівність та легкість характеру забезпечить вам увагу з боку протилежної статі, тому самотність вам не загрожує. У професійній сфері виявите дипломатичні здібності, щоб досягти по-справжньому вигідних угод та контрактів. Цим ви заслужите не лише похвалу та повагу керівництва, а й матеріальну винагороду у вигляді підвищення окладу чи премії.

Півонія (13-22 листопада)

Півонії - сильні і активні особистості, що відрізняються воістину міцним здоров'ям і невичерпною життєвою силою. Здається, немає такої справи, з якою би не могла впоратися людина-Півонія.

У 2023 році ви завжди зможете покластися на друзів. Не бійтеся звернутися за допомогою у складній ситуації - вам не відмовлять і не вважатимуть слабаком. У відносинах з партнером астрологи рекомендують Півоніям навчитися висловлювати свої почуття. Звичайно, вам важко дається прояв ласки, але вашій половинці часто не вистачає емоційного відгуку. Зірки кажуть, що не варто розповідати про свої плани, доки вони не реалізувалися - у вашому колі існують таємні заздрісники, які можуть завадити задуманому.

Гладіолус (23 листопада - 2 грудня)

Гладіолусів багато хто називає улюбленцями долі. Представники даного знака є мало не найуспішнішими серед всіх представників квіткового гороскопу.

У 2023 році ви зможете реалізувати свої найамбітніші плани. Цей рік прихильно поставиться до будь-якого починання Гладіолуса, оскільки цінує його любов до праці та потяг до знань. Цілком можливо, що до кінця року ви займете крісло керівника відділу чи департаменту. Щоб досягти успіху на любовній ниві, Гладіолусу доведеться подолати природну сором'язливість у спілкуванні з протилежною статтю.

Кульбаба (3-12 грудня)

Життєрадісні Кульбаби не терплять зимових холодів і осінньої сльоти. Відсутність сонця цілком може загнати їх в депресію, так що при першій же можливості Кульбаби відправляються ближче до моря, щоб погрітися в жарких тропіках і накупатися в теплій воді.

У 2023 році астрологи радять вам приборкати своє природне нахабство. Не завжди потрібно перти нахрапом, щоб отримати бажане. У коханні на вас чекає романтичний період, наповнений сварками, примиреннями та переживаннями. Однак такі шекспірівські пристрасті припадуть до смаку Кульбабам, які не терплять буденності та передбачуваності у стосунках.

Лотос (13-22 грудня)

Людей-Лотосів відрізняє чистота помислів, щирість слів і благородство натури. Це витривалі, сильні і енергійні особистості. Вони ніколи не пожертвують честю заради досягнення корисливих інтересів і завжди стоять на сторожі справедливості.

У 2023 році астрологи рекомендують вам стримати причіпки по відношенню до партнера. У гонитві за недосяжними ідеалами ви готові повністю перекроїти близьку людину, завдаючи страждань і собі, і їй. Прийміть як даність те, що кожен має свої недоліки, щоб не провокувати деструктивні конфлікти, які можуть призвести до розриву відносин.

Едельвейс (23-31 грудня)

Це волелюбні, імпульсивні і непослідовні в справах і словах особистості. Люди-едельвейси не переносять рутину, нудьгу і буденність. Їх життя повинно бути схоже на нескінченне свято, на якому одна подія тут же змінюється іншим.

У 2023 році астрологи радять вам приборкати свою самовпевненість. Не лізьте на рожон, щоб не закінчити рік із великими втратами. Едельвейси-начальники повинні стати терпимішими до підлеглих. Зайва вимогливість створила вам репутацію тирана та забезпечила появу безлічі недоброзичливців. Небесні світила свідчать, що нескінченні прояви ревнощів вже встигли втомити вашого партнера. Не підозрюйте кохану людину у всіх смертних гріхах, щоб не втратити її до кінця року.