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Квіткова стала хрещеною мамою: блогерка поділилася зворушливим відео

Даша Квіткова (фото: instagram.com/kvittkova)
Автор: Катерина Собкова

Популярна українська блогерка та бізнесвумен Даша Квіткова поділилася з підписниками своїм новим статусом - вона вперше стала хрещеною мамою.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-акаунт знаменитості.

"Сьогодні був казковий день. Він був просто неймовірним, тому що сьогодні було хрещення Санечки. Я своїми думками поділюся трохи пізніше, але скажу, що для мене це було щось магічне, дуже важливе і сокровенне. Тому що я вперше взагалі стала хрещеною мамою", - зазначила Даша у Instagram-stories.

Скриншот

Квіткова стала хрещеною мамою хлопчика Олександра, якому днями вже виповниться рік. Важливу місію їй довірила подруга, відома блогерка та зановниця бренду одягу Таня Парфільєва.

Таїнство хрещення відбулося 20 серпня в одному із храмів столиці, а хрещеним батьком став ведучий, продюсер та підприємець Євген Таллер.

Батьки та хрещені батьки Олександра (фото: instagram.com/tanyaparfileva)

Також блогерка виклала на своїй сторінці декілька фото і зворушливе відео, на якому знято цю важливу подію.

Скріншот

Для урочистої події Даша обрала довгу білу сукню з об'ємними рукавами та туфлі з гострими носками. Голову знаменитість покрила хусткою, а завершували образ непомітні прикраси.

Зазначимо, що всі присутні на хрещенні обрали вбрання переважно у білих відтінках.

Як відреагували підписники Квіткової та Парфільєвої

Фоловери відразу почали коментувати спільне відео блогерок:

  • "Таке чудове відео, дуже передало вашу атмосферу".
  • "Яка краса! Вітаємо солодкого хлопчика".
  • "Чарівне відео. Вітаю, Божого благословення на всіх життєвих шляхах".
  • "Як це атмосферно - прямо відчула ваше хвилювання!".
  • "Найщиріші вітання. Нехай Ангел-Хранитель оберігає кожен його крок".

Таня Парфільєва з чоловіком та сином (фото: instagram.com/tanyaparfileva)

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