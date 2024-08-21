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Квиткова стала крестной мамой: блогерша поделилась трогательным видео

Даша Квиткова (фото: instagram.com/kvittkova)
Автор: Катерина Собкова

Популярная укранская блогерша и бизнесвумен Даша Квиткова поделилась с подписчиками своим новым статусом - она впервые стала крестной мамой.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-аккаунт знаменитости.

"Сегодня был сказочный день. Он был просто невероятным, так как сегодня были крестины Санечки. Я своими мыслями поделюсь немного позже, но скажу, что для меня это было что-то магическое, очень важное и сокровенное. Так как я впервые стала крестной мамой", - отметила Даша в Instagram-stories.

Скриншот

Квиткова стала крестной мамой мальчика Александра, которому на днях уже исполнится годик. Важную миссию ей доверила подруга, известная блогерша и основательниа бренда одежды Таня Парфильева. 

Таинство крещения прошло 20 августа в одном из храмов столицы, а крестным отцом стал ведущий, продюсер и предприниматель Евгений Таллер.

Родители и крестные родители Александра (фото: instagram.com/tanyaparfileva)

Также блогерша выложила на своей странице несколько фото и трогательное видео, на котором запечатлено это важное событие.

Скриншот

Для торжественного события Даша выбрала длинное белое платье с объемными рукавами и туфли с острыми носками. Голову знаменитость покрыла платком, а завершали образ неброские украшения.

Отметим, что все присутствующие на крещении выбрали наряды преимущественно в белых оттенках.

Как отреагировали подписчики Квитковой и Парфильевой

Фолловеры тут же принялись комментировать совместное видео блогеров:

  • "Такое прекрасное видео, очень передало вашу атмосферу".
  • "Какая красота! Поздравляем сладкого мальчика".
  • "Волшебное видео. Поздравляю, Божьего благословения на всех жизненных путях".
  • "Как это атмосферно - прямо почувствовала ваше волнение!".
  • "Самые искренние поздравления. Пусть Ангел-Хранитель оберегает каждый его шаг".

Таня Парфильева с мужем и сыном (фото: instagram.com/tanyaparfileva)

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