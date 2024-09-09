Квіткова розповіла, в який момент почала сильно худнути: "Сама на себе давила"

Що сказала Квіткова

Знаменитість поділилася, що мала найменшу вагу після розлучення. Проте така ситуація не була пов'язана зі стресом, натомість причиною був емоційний дисбаланс.

"На мене дуже багато всього давило ззовні: батьки, думка інших, переживання за дитину. Я сама на себе давила, бо дуже сильно у собі "колупалась", - пояснила вона.

Квіткова любить вражати модними образами (Фото: instagram.com/kvittkova)

Але, як підкреслила Даша, худнути вона почала ще бувши разом із Нікітою. Вона зазначила, що наразі приймає себе такою як є, почувається щасливою і не проти набрати кілька кілограмів, аби подобатись собі ще більше.

"І зараз згадую, що моя найменша вага сталася навіть не під час розлучення, а ще у стосунках. Але коли ми з Нікітою вирішили бути щасливими один без одного, у мене все налагодилось. Чи щаслива я зараз? Безумовно. Чи подобаюсь я собі зараз? Так. Чи влаштовує мене зараз моя вага? Так. І якщо я наберу декілька кілограмів, я буду собі подобатись ще більше", - зауважила інфлюенсерка.

Блогерка прокоментувала тему схуднення (Фото: instagram.com/kvittkova)

До слова, у блозі Квіткова не перестає вражати підписників сміливим фотоконтентом, на якому в тому числі й активно показує свою фігуру.

У коментарях час від часу деякі юзери зауважують, що дівчина має надмірну худорлявість, і на це зірка відповідає, що приймає себе такою як є, і що їй подобається її зовнішність.