Даша Квіткова продає свій крутий будинок на OLX: його ціна може шокувати

Відома блогерка та інфлюенсерка Даша Квіткова виставила на продаж шикарний будинок під Києвом, який був придбаний разом з її екс-чоловіком Нікітою Добриніним.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал блогера Богдана Беспалова BespaLOVmedia.
Пропозиція з’явилася на сервісі оголошень OLX 14 вересня. В описі зазначається, що дім, який має площу 150 квадратних метрів, коштує 320 тис. доларів (близько 12 млн грн).
Квіткова часто ділилася зі своїми підписниками фото та відео з будинку, тому не виникає сумнівів, що це саме її нерухомість.
Відомо, що дім, який має тип дуплексу, знаходиться в селі Гатне Києво-Святошинського району.
Скриншот (olx.ua)
Ми знайшли це оголошення на OLX і пропонуємо вам подивитися на нього.
Всього є три поверхи. На першому колишнє подружжя розмістило кухню-вітальню, санвузол з душевою та терасу із зоною барбекю.
На другому - спальню, ванну та дитячу кімнату.
Третій же поверх має ще одну спальню та гардеробну.
Будинок Квіткової на OLX (фото: olx.ua)
В описі також зазначено, що є підвал з ремонтом, який може виконувати функцію укриття.
Дитячий майданчик, гараж, навіс на два автомобіля також входять у вартість. Так само як і генератор.
Будинок Квіткової на OLX (фото: olx.ua)
Нагадаємо, в червні цього року Квіткова і Добринін офіційно перестали бути чоловіком та дружиною.
Весною 2023-го блогерка з’їхала з будинку, в якому вона жила з телеведучим, і орендувала квартиру, де зараз мешкає разом із сином Левом.
Даша Квіткова і Нікіта Добринін (фото: instagram.com/kvittkova)
До речі, нещодавно Квіткова стала героїнею нашого матеріалу про зірок, які наважилися показати своє тіло відразу після пологів.
А влітку зірка "Холостяка" стала винуватицею ДТП в одному з районів Києва.