Квіткова, Приходько та інші зірки, які наважилися показати своє тіло після пологів

Фотошоп, використання фільтрів і вибір "правильних" ракурсів здатні формувати ілюзію недосяжних стандартів краси, але багато відомих особистостей сміливо демонструють свої справжні тіла після вагітності, не приховуючи їх.

STYLER РБК-Україна присвячує цю підбірку нашим улюбленим знаменитим мамам, які по-справжньому усвідомлюють свої неймовірні тіла після народження дитини і виявляють любов до своїх розтяжок, "маминих животів" і всього іншого, що робить жінок такими прекрасними.

Анастасія Приходько

"Зараз бодіпозитив у моді. Але, як бути тим, хто звик завжди бачити одне відображення в дзеркалі, а після пологів на тебе дивиться зовсім інша людина? Зайві кілограми, розтяжки, обвислий живіт, обвислі груди, недоглянутість. І буває так, що просто немає сил щось робити. Не будемо забувати про часту післяпологову депресію і гормони", - писала співачка у своєму Instagram у 2021 році, коли втрєтє стала мамою.

Настя говорить, що хоч "бути мамою - найскладніша місія на землі для жінки", але вона "пишається своєю рисочкою на животі, яка кожен день нагадує про сина".

Анастасія Приходько після пологів (фото: instagram.com/prykhodko_official)

Ілона Гвоздьова

Українська танцівниця Ілона Гвоздьова виховує двох дітей - 7-річну Валерію і 2-річного Домініка. Коли вона була вагітна сином, їй довелося зіткнутися з набором зайвої ваги.

На своїй сторінці в Instagram зірка розповідала, що важила понад 75 кілограм.

Ілона Гвоздьова на 4 день після пологів (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Василіса Фролова

45-річна телеведуча Василіса Фролова, яка нині проживає за кордоном, вперше стала мамою декілька років тому. Тоді ж вона поділилася зі своїми підписниками, що її не влаштовує вага, проте негайно сідати на дієту знаменитість не планує.

"У таких апетитних об’ємах я не була ніколи в житті. Місцями не впізнаю себе в дзеркалі, але бігти розлучатися з ними поки не збираюся. Обираю поступове повернення в попередню форму через м'які масажі, прогулянки і правильно підібрану коригуючу білизну", - писала Фролова у своєму блозі.

Василіса Фролова (фото: instagram.com/vasyafrolova)

Ганна Саліванчук

Зірка серіалу "Одного разу під Полтавою" Ганна Саліванчук оголилася на камеру через чотири місяці після других пологів. 38-річна акторка розповідала, що з двома дітьми вистачає турбот, проте схуднути після пологів їй допоміг коронавірус.

"Схудла сильно, як би смішно не звучало, під час коронавірусу, коли втратила смаки та запахи, просто перестала їсти, не хотіла. І так потрохи почала худнути, шлунок зменшився. Тепер менше їм", - писала вона в Instagram.

Ганна Саліванчук (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)

Даша Квіткова

Переможниця "Холостяка" Даша Квіткова, яка виховує 2-річного сина Лева, також не соромилася показати себе справжньою після пологів. Зі слів колишньої дружини телеведучого Нікіти Добриніна, в день пологів вона важила 82 кілограми, а вийшла вийшла з половогово з вагою 75 кіло.

"Чому я це виставила? Знаючи, що зараз це рознесуть по пабліках та перекидатимуть одне одному. Тому що це я. І я не ідеальна. І мій животик піде, це виправляється, а отруйні язики залишаться з деякими назавжди", - пояснювала Квіткова.

Даша Квіткова після вагітності (фото: nstagram.com/kvittkova)

MamaRika

Українська виконавиця MamaRika народила сина у 2021 році. Материнським контентом артистка почала ділитись через півтора місяці після появи малюка.

Так, у своєму Instagram-акаунті співачка сміливо демонструвала фігуру і отримувала компліменти від підписників, які зазначали, що зірка у дуже хорошій формі та її тіло підтягнуте.

MamaRika (фото: instagram.com/mamarika_official)