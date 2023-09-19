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Даша Квиткова продает свой крутой дом на OLX: его цена может шокировать

Даша Квиткова продает дом (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Известная блоггерша и инфлюэнсер Даша Квиткова выставила на продажу шикарный дом под Киевом, который был приобретен вместе с ее экс-супругом Никитой Добрыниным.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал блогера Богдана Беспалова BespaLOVmedia.

За сколько можно купить дом Квитковой и Добрынина

Предложение появилось на сервисе объявлений OLX. В описании отмечается, что дом, площадью 150 квадратных метров, стоит 320 тыс. долларов (около 12 млн грн) .

Квиткова часто делилась со своими подписчиками фото и видео из дома, поэтому не возникает сомнений, что это именно ее недвижимость.

Известно, что дом с типом дуплекса находится в селе Гатное Киево-Святошинского района.

Скриншот (olx.ua)

Мы нашли это объявление на OLX и предлагаем вам посмотреть на него.

Всего три этажа. На первом бывшие супруги разместили кухню-гостиную, санузел с душевой и террасу с зоной барбекю.

На втором - спальню, ванную и детскую комнату.

Третий этаж имеет еще одну спальню и гардеробную.

Дом Квитковой на OLX (фото: olx.ua )

В описании также указано, что есть подвал с ремонтом, который может выполнять функцию укрытия.

Детская площадка, гараж, навес на два автомобиля также входят в стоимость. Так же как и генератор.

Дом Квитковой на OLX (фото: olx.ua )

Напомним, в июне этого года Квиткова и Добрынин официально перестали быть мужем и женой.

Весной 2023-го блоггерша уехала из дома, в котором она жила с телеведущим, и арендовала квартиру, где сейчас проживает вместе с сыном Львом.

Даша Квиткова и Никита Добрынин (фото: instagram.com/kvittkova)

 

Кстати, недавно Квиткова стала героиней нашего материала о звездах, решившихся показать свое тело сразу после родов.

А летом звезда "Холостяка" стала виновницей ДТП в одном из районов Киева.

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