Даша Квиткова продает свой крутой дом на OLX: его цена может шокировать

Известная блоггерша и инфлюэнсер Даша Квиткова выставила на продажу шикарный дом под Киевом, который был приобретен вместе с ее экс-супругом Никитой Добрыниным.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал блогера Богдана Беспалова BespaLOVmedia.
Предложение появилось на сервисе объявлений OLX. В описании отмечается, что дом, площадью 150 квадратных метров, стоит 320 тыс. долларов (около 12 млн грн) .
Квиткова часто делилась со своими подписчиками фото и видео из дома, поэтому не возникает сомнений, что это именно ее недвижимость.
Известно, что дом с типом дуплекса находится в селе Гатное Киево-Святошинского района.
Скриншот (olx.ua)
Мы нашли это объявление на OLX и предлагаем вам посмотреть на него.
Всего три этажа. На первом бывшие супруги разместили кухню-гостиную, санузел с душевой и террасу с зоной барбекю.
На втором - спальню, ванную и детскую комнату.
Третий этаж имеет еще одну спальню и гардеробную.
Дом Квитковой на OLX (фото: olx.ua )
В описании также указано, что есть подвал с ремонтом, который может выполнять функцию укрытия.
Детская площадка, гараж, навес на два автомобиля также входят в стоимость. Так же как и генератор.
Дом Квитковой на OLX (фото: olx.ua )
Напомним, в июне этого года Квиткова и Добрынин официально перестали быть мужем и женой.
Весной 2023-го блоггерша уехала из дома, в котором она жила с телеведущим, и арендовала квартиру, где сейчас проживает вместе с сыном Львом.
Даша Квиткова и Никита Добрынин (фото: instagram.com/kvittkova)
Кстати, недавно Квиткова стала героиней нашего материала о звездах, решившихся показать свое тело сразу после родов.
А летом звезда "Холостяка" стала виновницей ДТП в одном из районов Киева.