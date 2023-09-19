Даша Квиткова продает свой крутой дом на OLX: его цена может шокировать

За сколько можно купить дом Квитковой и Добрынина

Предложение появилось на сервисе объявлений OLX. В описании отмечается, что дом, площадью 150 квадратных метров, стоит 320 тыс. долларов (около 12 млн грн) .

Квиткова часто делилась со своими подписчиками фото и видео из дома, поэтому не возникает сомнений, что это именно ее недвижимость.

Известно, что дом с типом дуплекса находится в селе Гатное Киево-Святошинского района.

Скриншот (olx.ua)

Мы нашли это объявление на OLX и предлагаем вам посмотреть на него.

Всего три этажа. На первом бывшие супруги разместили кухню-гостиную, санузел с душевой и террасу с зоной барбекю.

На втором - спальню, ванную и детскую комнату.

Третий этаж имеет еще одну спальню и гардеробную.

Дом Квитковой на OLX (фото: olx.ua )

В описании также указано, что есть подвал с ремонтом, который может выполнять функцию укрытия.

Детская площадка, гараж, навес на два автомобиля также входят в стоимость. Так же как и генератор.

Дом Квитковой на OLX (фото: olx.ua )

Напомним, в июне этого года Квиткова и Добрынин официально перестали быть мужем и женой.

Весной 2023-го блоггерша уехала из дома, в котором она жила с телеведущим, и арендовала квартиру, где сейчас проживает вместе с сыном Львом.

Даша Квиткова и Никита Добрынин (фото: instagram.com/kvittkova)