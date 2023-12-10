Квіткова похизувалася подарунком від незнайомця за 2 тисячі доларів (фото)

Після розлучення з телеведучим Нікітою Добриніним особисте життя блогерки-мільйонниці Даші Квіткової не дає спокою її прихильникам. Так, днями зірка у черговий раз натякнула на нові стосунки, похизувавшись коштовним подарунком, вартість якого майже 2 тисячі доларів.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram інфлюенсерки.

Квіткова заінтригувала коштовним подарунком від незнайомця

Останнім часом таємні прихильники тішать красуню розкішними букетами. На цей раз Даша отримала доволі коштовну річ з нагоди Дня святого Миколая.

Зірці Instagram подарували брендовий фотоапарат із надзвичайно якісним режимом зйомки.

Подарунок Даші Квітковій від незнайомця (фото: instagram.com/kvittkova)

Такий презент комусь обійшовся майже у дві тисячі доларів.

"Здається, і я отримала Миколайчика", - повідомила дівчина у своєму блозі.

Вона зізналась, що сама хотіла придбати собі камеру, однак замість неї це зробив інший.

"Просто в сторіз згадала, що я шукаю одну камеру, яку хотіла придбати, але мене випередили", - написала знаменитість.

Ім’я того, хто втілив мрію Квіткової, вона не стала розкривати. Тож фанам залишається лише здогадуватися.

Даша Квіткова (фото: instagram.com/kvittkova)

Нагадаємо, Даша Квіткова від 2020 до 2023 року жила у шлюбі з ведучим Нікітою Добриніним.

Пів року тому пара розлучилася. Колишні закохані виховують спільного сина Лева.

Даша Квіткова з Нікітою Добриніним (фото: instagram.com/kvittkova)

До речі, Добринін вже не самотній. Його підозрюють у романі з відомою блогеркою.