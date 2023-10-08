Квітка-Душа ніжна і жива. 5 пісень Ніни Матвієнко, від яких мурахи по шкірі

Квітка душа

Цю пісню дехто називає "мантрою нової України". Важко не погодитися!

Чарівна скрипка

Тільки задумом бога можливо було поєднати мудрі слова, чарівну музику і неймовірний голос. І це все поєдналося у цій пісні!

Ой у вишневому саду

В коментарі до цієї легендарної композиції хтось дуже влучно написав, що Ніна Матвієнко є "культурним надбанням світового значення за одну лише цю пісню".

Ой, летіли дикі гуси

Ніна Матвієнко - більше, ніж голос душі народу, вона - голос природи, чистоти, краси, мудрості.

Колискова

"Котику сіренький, котику маленький, котку волохатий, не ходи по хаті". У виконанні Ніни Митрофанівни ці рядки звучать дійсно казково!

Також пропонуємо вам насолодитися цілим фільмом-концертом українських народних пісень "Ти моя пісне", головну роль в якому виконала саме Ніна Матвієнко.