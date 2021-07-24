Сын легендарной украинской артистки постригся в монахи: "он идет до конца"

Народная артистка Украины Нина Матвиенко, которая стала одной из 100 музыкальных экспертов, которые будут судить конкурсантов талант-шоу "Співають всі!" на канале "Украина" , призналась, как отреагировала на решение своего сына Ивана стать монахом.

За кулисами проекта легендарная артистка рассказала, что ее старший сын давно готовил родителей к тому, что собирается стать монахом - он ездил с группами и младшим братом в монастыри.

"Когда он что-то решил, то он идет до конца. Но, если бы отец и мать не дали благословение, то он бы не ушел в монастырь. Мы с отцом его благословили. Его вера сильна, и возможно, благодаря его молитвам, все у нас в семье хорошо, все живы-здоровы", - говорит Нина Митрофановна.

К тому же, отмечает певица, ее сын участвует в реставрации старинного храма, а она сама помогает в восстановлении архитектурного памятника материально.

"Мы должны сохранить величие прошлого, чтобы спасти душу", - уверена 73-летняя звезда.

Также Матвиенко поделилась с журналистами секретом того, как ей удается держать себя в тонусе и выглядеть моложе своего возраста.

Так вот, оказывается, Нина Митрофановна пьет... чесночную воду и медитирует. В частности ей нравится слушать звуки воды.

Напомним, что Нина Матвиенко с мужем, художником Петром Гончаром воспитали троих детей - сыновей Ивана и Андрея, а также дочь Антонину.