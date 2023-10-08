Квітка-душа ніжна і жива. 5 песен Нины Матвиенко, от которых мурашки по коже

8 октября не стало Нины Матвиенко. Ее сердце остановилось на 76 году жизни. Смерть артистки – большая потеря для украинской культуры.
РБК-Украина (проект Styler) предлагает вспомнить всем песни в исполнении Нины Митрофановны, которые стали легендарными и будут жить еще не одно поколение украинцев.
Эту песню некоторые называют "мантрой новой Украины". Трудно не согласиться!
Только замыслом бога можно было соединить мудрые слова, волшебную музыку и невероятный голос. И это все соединилось в этой песне!
В комментарии к этой легендарной композиции кто-то очень точно написал, что Нина Матвиенко является "культурным достоянием мирового значения за одну только эту песню".
Нина Матвиенко – больше, чем голос души народа, она – голос природы, чистоты, красоты, мудрости.
"Котик серенький, котик маленький, кошка мохнатый, не ходи по дому". В исполнении Нины Митрофановны эти строчки звучат действительно сказочно!
Также предлагаем вам насладиться целым фильмом-концертом украинских народных песен "Ты моя песня", главную роль в котором исполнила именно Нина Матвиенко.
Напомним, ранее мы сообщали, что Нина Матвиенко решила расстаться с мужем.
А также писали, что сын Нины Матвиенко постригся у монахи.