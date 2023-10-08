Квітка-душа ніжна і жива. 5 песен Нины Матвиенко, от которых мурашки по коже

Квітка душа

Эту песню некоторые называют "мантрой новой Украины". Трудно не согласиться!

Чарівна скрипка

Только замыслом бога можно было соединить мудрые слова, волшебную музыку и невероятный голос. И это все соединилось в этой песне!

Ой в вишневом саду

В комментарии к этой легендарной композиции кто-то очень точно написал, что Нина Матвиенко является "культурным достоянием мирового значения за одну только эту песню".

Ой, летели дикие гуси

Нина Матвиенко – больше, чем голос души народа, она – голос природы, чистоты, красоты, мудрости.

Колыбельная

"Котик серенький, котик маленький, кошка мохнатый, не ходи по дому". В исполнении Нины Митрофановны эти строчки звучат действительно сказочно!

Также предлагаем вам насладиться целым фильмом-концертом украинских народных песен "Ты моя песня", главную роль в котором исполнила именно Нина Матвиенко.