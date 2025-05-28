Квіти, подарунки і курорти: чи справді це обов'язково для залицянь і що означає така увага

Чому подарунки асоціюються з почуттями

Соцмережі, фільми та реклама створили образ ідеальних стосунків: там завжди є подарунки з коробочками Tiffany, вечері з видом на океан і квіти у три поверхи. Це сформувало уявлення, що чим дорожче - тим щиріше. Але це лише візуальний код, не обов'язково справжнє почуття.

Психологи кажуть, що дорогі жести можуть бути лише "мовою любові", але коли в парі не проговорюються реальні емоції, це лише обгортка без змісту.

Що означають дорогі подарунки насправді

У подарунках справді може бути прихований сенс:

Спроба справити враження. Особливо на початку стосунків. Це часто про бажання продемонструвати статус або створити ілюзію щедрості.

Компенсація за провини. "Винен, але куплю айфон" - класичний приклад.

Форма контролю. Дарують, аби прив'язати, змусити відчувати вдячність або навіть залежність.

Щира турбота. Дійсно, буває і так. Але вона завжди супроводжується емоційною близькістю, а не лише рахунком у ресторані.

"Новий роман. Симпатія. Побачення. І раптом - бум: айфон, поїздка на Мальдіви, букет більший за кухонний стіл. Романтика? Можливо. Але іноді - це зовсім про інше. Подарунки в період залицяння можуть бути: виявом щедрості та бажанням порадувати, і це приємно, спробою справити враження або "купити" прихильність - вже тривожніше, спробою встановити контроль або викликати відчуття боргу - стоп. А от це вже не про любов", - каже експерт.

А чи потрібні подарунки на початку стосунків

Віталій Курсік пояснює, що наявність чи відсутність дорогих подарунків взагалі не дорівнює глибині почуттів. І точно не повинна бути критерієм: "вартий(а) він/вона мене, чи ні?"

"Справжній сенс у залицяннях - це увага до вас і ваших бажань. А ще повага до вашого особистого простору та щирий інтерес до вашої особистості, а не просто "ефектні жести", - підкреслює коуч.

Інколи залицяння у вигляді квітів та курортів - це лише спосіб уникнути справжньої участі у житті партнера. Часом людиною керує небезпечна логіка: "Я купив подарунок, що тобі ще треба?". Бо фактично емоційна відстороненість прикривається матеріальними жестами. І це вже не про турботу точно.

Партнер цінує такі подарунки та чи є тут місце меркантильності?

Звісно, партнер може цінувати такі прояви почуттів. Приймати увагу, радіти приємним речам - це не злочин. Важливо не будувати самооцінку та стосунки лише на ціні подарунків та букетів.

"Справжній інтерес, глибокі розмови, підтримка у важливі моменти - не менш важливі "подарунки", просто без бантиків", - додає фахівець.

Як зрозуміти, що залицяння - щирі

Подарунки не обов'язково дорогі, але доречні й з увагою до деталей

Чоловік не просто дарує, але й цікавиться вашим життям та переживаннями

Партнер не "закриває" подарунками свою відсутність або відстороненість, а реально бере участь у стосунках

Після подарунка у вас ніхто не вимагає "відплати"

"Подарунок - це лише жест. Якщо за ним немає почуття - ви це відчуєте швидко. Не варто зачаровуватися упакуванням, якщо не знаєте що всередині. Тому якщо подарунки - це приємне доповнення до глибокого контакту, клас. Але якщо тільки блиск, без змісту - варто зупинитись і подивитись: чим усе це пахне? Дарувати - нормально. Але важливо не те, що дарують, а з яким наміром. Бо у стосунках найцінніше - це не діаманти. А безпека, щирість і бажання бути поруч не тільки в п’ятизірковому готелі", - резюмує Віталій Курсік.