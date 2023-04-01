Апрель станет испытанием для этих знаков Зодиака: кто главные лузеры месяца

Гороскоп на апрель 2023 предупреждает четыре знака Зодиака, что им очень не повезет в разных жизненных сферах. Второй месяц весны может стать настоящей "полосой преград" для этих несчастливцев.

Близнецы

Главной проблемой для Близнецов в апреле станет то, что они будут слишком эмоциональными, резкими и агрессивными. Поэтому в вашей жизни вероятны частые конфликты с разными людьми. Это станет основным источником проблем.

Есть риск, что от вас отвернутся все близкие люди и друзья. Чтобы избежать этого, вам следует быть более сдержанными.

Дева

Девы в апреле рискуют попасть в ловушку мошенников, поэтому важно тщательно анализировать все требующие подписи документы. Также лучше не связываться с малоизвестными компаниями.

Астрологи рекомендуют в начале апреля отложить большие покупки, а вместо этого делать сбережения.

Козерог

В этот период вас могут посещать не слишком оптимистичные мысли о вашей жизни. Не исключено, что представителей знака накроет депрессивное состояние, они будут думать, что ничего не добились и ни на что не способны.

Астрологи советуют направить энергию в работу над собой. Это позволит Козерогам выйти из этого состояния.

Водолей

Вполне вероятно, что Водолеям придется преодолевать препятствия на работе. Руководство может предъявить ряд претензий, за которые нужно будет отвечать.

Также Водолеи могут потерять дополнительный источник доходов. Более серьезно отнеситесь к своим обязанностям и сможете выпутаться из сложной ситуации.