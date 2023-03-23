Квітень принесе цим знакам Зодіаку важливі зміни у коханні: на кого чекає неймовірний вогонь пристрасті

Овен

У другій половині квітня доля наполегливо почне вас зводити з вашим великим коханням. Не пропустіть свій шанс, не закривайтеся в роботі та будьте уважні до знаків Всесвіту. Якщо ви хочете знайти щастя в особистому житті, то відмовтеся від зайвої серйозності та згадайте, що ви вмієте віртуозно фліртувати.

Рак

Часті перепади настрою та зайва запальність почнуть розжарювати ситуацію і до середини квітня все загостриться настільки, що залишиться всього два шляхи - поставити остаточну крапку і почати рухатися далі або сісти та чітко прояснити всі спірні моменти, щоб урятувати стосунки. Вибір - за вами.

Терези

Приймати серйозне та відповідальне рішення доведеться і Терезам. Сварки та непорозуміння досягнуть своєї точки кипіння, а це дуже негативно позначиться на ваших нинішніх стосунках. У вас є шанси стати щасливішими у другій половині квітня - завдяки спробі вирішити конфлікт. Або ж – у новій спробі створити пару з кимось ще.

Скорпіон

Вам посміхнеться вдача саме у квітні - домогтися взаємності від людини, яка вас цікавить, виявиться набагато простіше, ніж ви очікували. Зірки направлять вас потрібним шляхом, і зовсім скоро ви зможете пережити справжній ураган пристрастей. Покажіть себе милою і дбайливою людиною, щоб не злякати вашу симпатію. А у тих, хто вже в парі давно, є ризик опинитися у владі фатальної спокуси - добре подумайте, чи варто ставити на кін усе, що у вас є зараз.