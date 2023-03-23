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Апрель принесет этим знакам Зодиака важные перемены в любви: кого ждет невероятный огонь страсти

Эти знаки Зодиака ждут перемены в личной сфере в апреле (фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Гороскоп на апрель 2023 года обещает значительные изменения у многих представителей зодиакального созвездия в личной сфере. Кому-то придется поставить окончательную точку в отношениях, у которых нет будущего. А кто-то переживет очень яркие минуты страсти и горячей любви.

Астрологи назвали знаки Зодиака, для которых апрель станет периодом важных перемен в сфере любви. Кто попал в этот список - читайте ниже.

Овен

Во второй половине апреля судьба упорно начнет вас сводить с вашей большой любовью. Не упустите свой шанс, не закрывайтесь в работе и будьте внимательны к знакам Вселенной. Если вы хотите обрести счастье в личной жизни, то откажитесь от излишней серьезности и вспомните, что вы умеете виртуозно флиртовать.

Рак

Частые перепады настроения и излишняя вспыльчивость начнут накалять ситуацию и к середине апреля все обострится настолько, что останется всего два пути - поставить окончательную точку и начать двигаться дальше или сесть и четко прояснить все спорные моменты, чтобы спасти отношения. Выбор - за вами.

Весы

Принимать серьезное и ответственное решение придется и Весам. Размолвки и недопонимание достигнут своей точки кипения, а это очень негативно скажется на ваших нынешних отношениях. У вас есть шансы стать счастливее во второй половине апреля - благодаря попытке разрешить конфликт. Или же - в новой попытке создать пару с кем-то еще.

Скорпион

Вам улыбнется удача именно в апреле - добиться взаимности от интересующего вас человека окажется намного проще, чем вы ожидали. Звезды направят вас по нужному пути, и совсем скоро вы сможете пережить настоящий ураган страстей. Покажите себя милым и заботливым человеком, чтобы не спугнуть вашу симпатию. А у тех, кто уже в паре давно, есть риск оказаться во власти рокового искушения - хорошо подумайте, стоит ли ставить на кон все, что у вас есть сейчас.

Кстати, ранее мы писали о том, кого из знаков Зодиака накроет волной удачи и счастья в конце марта.

А еще рассказывали о том, кто из знаков Зодиака внезапно разбогатеет в апреле.

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