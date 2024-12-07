Квасолеві сичики: рецепт пісного кулінарного скарбу Сумщини

Що треба для сичиків з квасолі

Для того, щоб приготувати цю пісну страву з Сумщини, знадобляться такі продукти:

квасоля - 500 г

олія - для смаження

цибуля - 1 шт.

часник - 4 зубчики

солені огірки - до смаку

квашена капуста - до смаку

сіль - до смаку

перець - до смаку

Як готувати сичики

Для того, щоб приготувати сумські квасолеві сичики, квасолю спершу необхідно замочити в холодній воді на ніч. Це пом'якшує квасолини і скорочує час варіння.

Потім промийте бобові, залийте холодною водою та відваріть до повної готовності на середньому вогні. Зазвичай квасоля відвариться через півтори години.

Більш насиченого смаку сичикам надає цибуля. Поки вариться квасоля, цибулину потрібно почистити, подрібнити ножем та обсмажити до розм'якшення і золотистого кольору.

В піст цибулю могли готувати на олії. Однак цибулю для сичиків також смажили на салі.

Злийте з квасолі рідину, залишивши трохи відвару - він допоможе, якщо пюре буде занадто сухим.

Як готувати сичики з квасолі (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Злегка підсоліть та поперчіть квасолю, після чого перетовчіть бобові до консистенції однорідного пюре. Також можна скористатися блендером.

Додайте до квасолевого пюре обсмажену цибулю разом з олією. Це допоможе уникнути пересихання страви.

Очистьте і пропустіть через прес зубчики часнику. Потім обсмажте його до золотистого кольору в невеликій кількості олії.

Вимішайте квасолеве тісто для сичиків - воно має бути щільне та не липнути до рук. Сформуйте невеликі кульки - на один сичик потрібна 1 ст. л. маси.

Як робити сичики (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Після цього сичики майже готові - перед подачею їх потрібно полити часниковою заправкою, присипати квашеною капустою та нарізаним солоним огірком.