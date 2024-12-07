Фасолевые сычики: рецепт постного кулинарного сокровища Сумской области

Что нужно для сычиков из фасоли

Для того чтобы приготовить это постное блюдо из Сумской области, понадобятся следующие продукты:

фасоль - 500 г

растительное масло - для жарки

лук - 1 шт.

чеснок - 4 зубчика

соленые огурцы - по вкусу

квашеная капуста - по вкусу

соль - по вкусу

перец - по вкусу

Как готовить сычики

Для того чтобы приготовить сумские фасолевые сычики, фасоль сначала необходимо замочить в холодной воде на ночь. Это смягчает бобы и сокращает время варки.

Затем промойте бобовые, залейте холодной водой и отварите до полной готовности на среднем огне. Обычно фасоль отварится через полтора часа.

Более насыщенный вкус сычикам придает лук. Пока варится фасоль, луковицу нужно почистить, измельчить ножом и обжарить до размягчения и золотистого цвета.

В пост лук могли готовить на растительном масле. Однако лук для сычиков также жарили на сале.

Слейте из фасоли жидкость, оставив немного отвара - он поможет, если пюре будет слишком сухим.

Как готовить сычики из фасоли (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Слегка посолите и поперчите фасоль, после чего перетолчите бобовые до консистенции однородного пюре. Также можно пользоваться блендером.

Добавьте к фасолевому пюре обжаренный лук вместе с растительным маслом. Это поможет избежать пересыхания блюда.

Очистьте и пропустите через пресс зубчики чеснока. Затем обжарьте его до золотистого цвета в небольшом количестве растительного масла.

Вымешайте фасолевое тесто для сычиков - оно должно быть плотным и не липнуть в руки. Сформируйте небольшие шарики - на один сычик нужна 1 ст. л. массы.

Как делать сычики (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

После этого сычики почти готовы - перед подачей их нужно полить чесночной заправкой, присыпать квашеной капустой и нарезанным соленым огурцом.