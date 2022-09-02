Квасим капусту со свеклой на зиму: элементарный рецепт

Квашеная капуста со свеклой - вкуснейшая закуска к разным блюдам, особенно зимой. Предлагаем вам запастись готовым салатом в банках.
Рецептом поделились на канале "Дача. Сад и огород".
Фото: Примерный вид готовой капусты (pixabay)
Капусту нарежьте крупными квадратами, уложите в банки, пересыпайте брусочками моркови и свеклы, кусочками чеснока, хорошо подавите.
Залейте масло, уксус, охлажденный рассол (вода, сахар соль).
Оставьте на 3 дня при комнатной температуре, затем поставьте в холод.
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