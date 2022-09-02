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Квасимо капусту з буряком на зиму: елементарний рецепт

Фото: Квасимо капусту з буряком (t.me/dacha_cad_ta_gorod)
Автор: Світлана Мащенко

Квашена капуста з бурячком - смачнюща закуска до різних страв, особливо взимку. Пропонуємо вам запастися готовим салатом в банках.

Рецептом поділилися на каналі "Дача. Сад та город".

Інгредієнти (на 3-літрову банку):

  • 2 кг капусти
  • 2-3 морквини
  • 1-2 буряки
  • 1 літр води
  • 2 столові ложки солі
  • 1 столова ложка цукру
  • 1/2 склянки соняшникової олії
  • 1 склянка 9% оцту
  • 2-3 зубці часнику.

Фото: Приблизний вигляд готової капусти (pixabay)

Покрокове приготування

Капусту наріжте великими квадратами, укладіть в банки, пересипати брусочками моркви та буряка, шматочками часнику, добре придушіть.

Залийте олію, оцет, охолоджений розсіл (вода, цукор сіль).

Залиште на 3 дні при кімнатній температурі, потім поставте у холод.

Раніше ми писали, як приготувати "засипану капусту".

Крім того шеф-кухар показав оригінальні рецепти страв з картоплі.

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