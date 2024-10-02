Квашені помідори - не конкурент. Три рецепти консервованих овочевих салатів

Салат "Чаламада"

Салат "Чаламада" (скриншот / Закарпатська Господиня)

Для того, щоб законсервувати смачний вітамінний салат, треба такі продукти:

огірки - 1 кг;

болгарський перець - 250 г;

цибуля - 250 г;

морква - 250 г;

часник - 2-3 зубчики;

оцет 9% - 50 мл;

олія - 50 мл;

цукор - 50 г;

сіль - 30 г;

чорний мелений перець - 0,5 ч. л.

Як консервувати салат "Чаламада"

Для цього салату огірки потрібно помити, відрізати у овочів кінці та нарізати огірки на кружальця. Перець помийте, видалити плодоніжку та насіння, а потім наріжте овоч соломкою.

Цибулю потрібно очистити від шкірки та нарізати кружальцями або кубиками. Моркву потрібно помити, почистити від шкірки, а потім натерти на великій терці. Часник потрібно почистити і розчавити.

Змішайте інгредієнти салату в великій мисці, додавши перець, цукор, олію, оцет та сіль. Для того, щоб овочі пустили сік та салат був ще смачнішим, рекомендують залишити його настоюватися протягом 3-4 годин.

За цей час необхідно декілька разів перемішати салат. Потім розкладіть салат разом з соком по стерилізованих банках. Якщо не вистачає рідини, щоб покрити овочі, залийте салат питною підсоленою водою.

Нещільно накрийте банки стерильними кришками і помістіть консервацію в велику каструлю, застеливши дно рушником. Налийте в каструлю воду, доведіть її до кипіння і проваріть консервацію протягом 30 хвилин. Після цього витягніть банки з каструлі та щільно закрийте кришками.

Салат "Зимовий король"

Салат "Зимовий король" (скриншот / Лілія Цвіт)

Для того, щоб законсервувати смачний салат з огірків в 5 банках по 0,5 л, потрібні такі інгредієнти:

оцет - 100 мл;

перець - 1 шт.;

огірки - 2 кг;

цибуля - 2 шт.;

часник - 6 зубчиків;

кріп - 1 пучок;

сіль - 2 ст. л.;

цукор - 5 ст. л.

Як консервувати салат "Зимовий король"

Помийте огірки, наріжте їх не надто тоненькими кружальцями. Цибулю почистьте та наріжте кільцями, перець очистьте від плодоніжки та насіння, а потім наріжте соломкою.

Кріп потрібно помити та подрібнити, часник - почистити та розчавити. Змішайте всі інгредієнти салату в великій мисці та залиште настоюватися приблизно 30-90 хвилин.

Розкладіть салат по стерилізованих банках, за потреби доливши питної підсоленої води, щоб рідина покривала овочі. Нещільно закрийте банки стерилізованими кришками та поставте в каструлю на рушник.

Залийте в каструлю воду, доведіть її до кипіння та стерилізуйте салат протягом 30 хвилин. Після цього щільно закрийте банки кришками.

Кабачковий салат

Кабачковий салат (скриншот / Лілія Цвіт)

Щоб законсервувати салат з кабачків на зиму, треба ці продукти:

кабачки - 1,1 кг

болгарський перець - 250 г;

морква - 400 г;

цибуля - 150 г;

петрушка - пучок;

часник - 4-5 зубчиків;

оцет - 80 мл;

олія - 80 мл;

сіль - 30 г;

цукор - 20 г;

чорний мелений перець - до смаку

Як консервувати кабачковий салат

Кабачки помийте, відріжте плодоніжку, а потім натріть овочі на терці для виготовлення моркви по-корейськи, або ж наріжте на тонку соломку. Краще обирати молоді кабачки - тоді не потрібно знімати шкірку, крім цього, такі овочі ще не мають насіння.

Моркву потрібно почистити та також натерти смужками. Перець потрібно почистити від насіння та плодоніжки, а потім нарізати соломкою.

Цибулю треба почистити та нарізати на кубики. Половину цибулі змішайте з натертими кабачками та морквою, а також нарізаним перцем.

Розігрійте на пательні олію та присмажте решту цибулі до золотистого кольору. Після цього цибулю разом з олією треба додати до салату.

Також додайте сіль, цукор, оцет та перець до смаку. Залиште салат на декілька годин, час від часу перемішуючи.

Після цього розкладіть салат по стерильних банках, злегка накрийте посуд стерильними кришками. Якщо соку з салату не вистачає, можна долити питної підсоленої води.

Поставте банки в каструлю на рушник. Налийте в каструлю води, доведіть її до кипіння та простерилізуйте банки з салатом протягом 15 хвилин. Після цього щільно закрийте банки кришками.