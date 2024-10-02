Квашенные помидоры - не конкурент. Три рецепта консервированных овощных салатов

Салат "Чаламада"

Салат "Чаламада" (скриншот / Закарпатська Господиня)

Для того чтобы законсервировать вкусный витаминный салат, нужно такие продукты:

огурцы - 1 кг;

болгарский перец - 250 г;

лук - 250 г;

морковь - 250 г;

чеснок - 2-3 зубчика;

уксус 9% - 50 мл;

растительное масло - 50 мл;

сахар - 50 г;

соль - 30 г;

черный молотый перец - 0,5 ч. л.

Как консервировать салат "Чаламада"

Для этого салата огурцы нужно помыть, отрезать у овощей концы и нарезать огурцы на кружочки. Перец помойте, удалите плодоножку и семена, а затем нарежьте овощ соломкой.

Лук нужно очистить от кожуры и нарезать кружочками или кубиками. Морковь нужно помыть, почистить от кожуры, а затем натереть на крупной терке. Чеснок нужно почистить и раздавить.

Смешайте ингредиенты салата в большой миске, добавив перец, сахар, растительное масло, уксус и соль. Для того чтобы овощи пустили сок и салат был еще вкуснее, рекомендуют оставить его настаиваться в течение 3-4 часов.

За это время нужно несколько раз перемешать салат. Затем разложите салат вместе с соком по стерилизованным банкам. Если не хватает жидкости для покрытия овощей, залейте салат питьевой подсоленной водой.

Неплотно накройте банки стерильными крышками и поместите консервацию в большую кастрюлю, застелив дно полотенцем. Налейте в кастрюлю воду, доведите до кипения и проварите консервацию в течение 30 минут. После этого извлеките банки из кастрюли и плотно закройте крышками.

Салат "Зимний король"

Салат "Зимний король" (скриншот / Лилия Цвит)

Для того чтобы законсервировать вкусный салат из огурцов в 5 банках по 0,5 л, нужны следующие ингредиенты:

уксус - 100 мл;

перец - 1 шт.;

огурцы - 2 кг;

лук - 2 шт.;

чеснок - 6 зубчиков;

укроп - 1 пучок;

соль - 2 ст. л.;

сахар - 5 ст. л.

Как консервировать салат "Зимний король"

Помойте огурцы, нарежьте их не слишком тонкими кружочками. Лук почистьте и нарежьте кольцами, перец очистьте от плодоножки и семян, затем нарежьте соломкой.

Укроп нужно помыть и измельчить, чеснок - почистить и раздавить. Смешайте все ингредиенты салата в большой миске и оставьте настаиваться около 30-90 минут.

Разложите салат по стерилизованным банкам, при необходимости долив питьевой подсоленной воды, чтобы жидкость покрывала овощи. Неплотно закройте банки стерилизованными крышками и поставьте в кастрюлю на полотенце.

Залейте в кастрюлю воду, доведите до кипения и стерилизуйте салат в течение 30 минут. После этого плотно закройте банки крышками.

Кабачковый салат

Кабачковый салат (скриншот / Лилия Цвит)

Чтобы законсервировать салат из кабачков на зиму, нужны эти продукты:

кабачки - 1,1 кг

болгарский перец - 250 г;

морковь - 400 г;

лук - 150 г;

петрушка - пучок;

чеснок - 4-5 зубчиков;

уксус - 80 мл;

растительное масло - 80 мл;

соль - 30 г;

сахар - 20 г;

черный молотый перец - по вкусу

Как консервировать кабачковый салат

Кабачки помойте, отрежьте плодоножку, а затем натрите овощи на терке для изготовления моркови по-корейски, или нарежьте на тонкую соломку. Лучше выбирать молодые кабачки - тогда не нужно снимать кожуру, кроме этого, такие овощи еще не имеют семян.

Морковь нужно почистить и натереть полосками. Перец нужно почистить от семян и плодоножки, затем нарезать соломкой.

Лук нужно почистить и порезать на кубики. Половину лука смешайте с натертыми кабачками и морковью, а также нарезанным перцем.

Разогрейте на сковороде масло и поджарьте оставшийся лук до золотистого цвета. После этого лук вместе с маслом нужно добавить в салат.

Также добавьте соль, сахар, уксус и перец по вкусу. Оставьте салат на несколько часов, время от времени перемешивая.

После этого разложите салат по стерильным банкам, слегка накройте посуду стерильными крышками. Если сока из салата не хватает, можно долить питьевой подсоленной воды.

Поставьте банки в кастрюлю на полотенце. Налейте в кастрюлю воды, доведите до кипения и простерилизуйте банки с салатом в течение 15 минут. После этого плотно закройте банки крышками.