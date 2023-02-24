Квашені чи мариновані: сімейний лікар розповів, які закрутки дійсно корисні

Маринована консервація

Для маринування овочі піддають термічній обробці, часто тривалій, як стерилізація, а це зменшує кількість вітамінів у готовій закрутці.

Крім того за основу для маринаду використовують найчастіше столовий оцет, тобто розчин оцтової кислоти, який виступає консервантом, не даючи овочам зіпсуватися.

Тому маринована городина не рекомендована особам з підвищеною кислотністю шлунка, з хворобами нирок (підвищують pH сечі), з подагрою.

Квашена (засолена) консервація

Більшість рецептів по засолюванню овочів не передбачають їхньої термічної обробки, тому кількість вітамінів в готовому продукті мало відрізняється від свіжої городини.

Також лікар зауважує, що при квашенні відбувається ферментація, тобто бродіння за участю корисних бактерій.

Як приклад ферментованих овочів можна навести квашену капусту. Окрім вітамінів А та С, вона містить корисні лактобактерії, які є пробіотиками і беруть важливу участь у травленні їжі в кишечнику.

Квашена капуста дуже корисна (фото: freepik)

"Більшість дієтологів схиляється до того, що квашені овочі більш корисні для нашого організму, так як процес квашення більш природній, ніж маринування. Втім, через вміст солі їх варто обмежити людям з неконтрольованим артеріальним тиском та нирковою недостатністю", - зазначив лікар.

Михайло Цюрак додав, що найкориснішими овочі є саме у свіжому, необробленому вигляді.