Парникові з магазину чи консервовані: які овочі та фрукти насправді шкідливіші

Традиції консервування вже не одна тисяча років і її дотримувалися ще наші мами й бабусі, витрачаючи літні вихідні чи відпустки на закатування огірків, помідорів та варіння варення. Зараз ми маємо змогу заморожувати або ж цілий рік купувати свіже, проте дехто й досі консервує, особливо, коли є "своє, домашнє". Але чи корисна консервація?

Про це розповів в Instagram тренер, експерт зі схуднення Юрій Попко.

Що не так з консервацією?

Наприклад, при консервуванні (маринуванні) огірків використовується цукор, багато солі, оцту. Овочі заливають гарячим маринадом, потім ще й стерилізують по кілька годин.

В результаті ми втрачаємо більшу частину вітамінів (особливо С). Тобто в банку кладемо корисні овочі, а на виході отримуємо "гремучу" суміш з солі, цукру і сумнівної корисності овочі.

Щодо варення, то під час довгої термічної обробки, ми витрачаємо корисні вітаміни, а натомість накачуємо їх цукром.

"На цьому фоні парниковий овоч взагалі здається ідеальним", - пише тренер.

Яка альтернатива?

На думку Юрія, серед способів обробки овочів і фруктів для зимового зберігання варто обрати такі, як заморожування чи соління (типу квашеної капусти).

Звісно, консервація - не отрута, і коли хочеться, іноді можна. Але спеціально робити закрутки - це даремна витрата грошей і перевід грошей і продуктів.

Наразі є вибір свіжих овочів і фруктів у продажу цілий рік. Звісно, вони не настільки якісні, як сезонні, але кращі за консервацію.