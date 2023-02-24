Квашеные или маринованные: семейный врач рассказал, какие закрутки действительно полезны

Маринованная консервация

Для маринования овощи подвергают термической обработке, часто длительной, как стерилизация, что уменьшает количество витаминов в готовой закрутке.

Кроме того, за основу для маринада используют чаще всего столовый уксус, то есть раствор уксусной кислоты, который выступает консервантом, не давая овощам испортиться.

Поэтому маринованные овощи не рекомендованы лицам с повышенной кислотностью желудка, с болезнями почек (повышают pH мочи), с подагрой.

Квашеная (засоленная) консервация

Большинство рецептов по засолке овощей не предусматривают их термическую обработку, поэтому количество витаминов в готовом продукте мало отличается от свежих овощей.

Также врач отмечает, что при квашении происходит ферментация, то есть брожение с участием полезных бактерий.

В качестве примера ферментированных овощей можно привести квашеную капусту. Кроме витаминов А и С, она содержит полезные лактобактерии, которые являются пробиотиками и участвуют в пищеварении в кишечнике.

Квашеная капуста очень полезна (фото: freepik)

"Большинство диетологов склоняется к тому, что квашеные овощи более полезны для нашего организма, так как процесс квашения более естественный, чем маринование. Впрочем, из-за содержания соли их следует ограничить людям с неконтролируемым АД и почечной недостаточностью", - отметил врач.

Михаил Цюрак добавил, что самые полезные овощи именно в свежем, необработанном виде.