Квашені чи мариновані? Які продукти насправді кращі для здоров'я

Яка різниця між квашеними та маринованими продуктами

Квашення - це природний процес ферментації, під час якого продукти змінюються завдяки діям корисних бактерій, а маринування - використання оцту, солі та інших інгредієнтів для збереження смаку та текстури.

За совами експерта, у квашеній капусті є клітковина та пребіотики для бактерій кишківника. Також є молочнокислі бактерії, які саме сквашують цю їжу і це вже пробіотик. Тобто тут є бактерії, які будуть урізноманітнювати мікробіоту.

Якщо на продукті є напис "квашена" або немає оцту у складі, то це сквашені продукти.

"Там прям так і написано, що є молочно кисла флора. Це хороша їж, а тобто це пробіотик", - додала дієтолог.

Однак, якщо у складі є оцет, то це означає, що продукт маринований. Вони можуть за смаком співпадати, але трохи мають кислуватий прикус.

"Уважно читаємо етикетку. Якщо вказано, що цей продукт квашений і немає оцту, то він більш корисний", - зазначила експерт.

Як обрати якісні мариновані продукти

Щоб обрати якісні мариновані продукти, варто звернути увагу на кілька важливих факторів:

склад - у якісних маринованих продуктах не повинно бути надмірної кількості консервантів, штучних барвників або підсолоджувачів. Ідеально, якщо склад містить лише основні інгредієнти: овочі, оцет, сіль та спеції

вибір упаковки - надавайте перевагу продуктам у скляних банках, оскільки вони краще зберігають смак і не вступають в реакцію з кислотами, як пластикові упаковки

дата виготовлення та термін придатності - обирайте продукти з найменшим терміном зберігання, щоб бути впевненими в їхній свіжості. Перевіряйте дату на етикетці

колір і зовнішній вигляд - якісні мариновані овочі не повинні бути млявими або потемнілими. Вони мають зберігати природний колір і приємний вигляд

перевірка на наявність осаду - якщо у банці є багато осаду або бульйону, це може бути ознакою неправильної обробки або зберігання

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