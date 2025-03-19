Квашені чи мариновані? Які продукти насправді кращі для здоров'я

Квашені та мариновані продукти часто плутають, однак між ними є важливі відмінності. Один метод приготування вважається більш корисним для здоров'я.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку дієтолога Наталії Самойленко.
Квашення - це природний процес ферментації, під час якого продукти змінюються завдяки діям корисних бактерій, а маринування - використання оцту, солі та інших інгредієнтів для збереження смаку та текстури.
За совами експерта, у квашеній капусті є клітковина та пребіотики для бактерій кишківника. Також є молочнокислі бактерії, які саме сквашують цю їжу і це вже пробіотик. Тобто тут є бактерії, які будуть урізноманітнювати мікробіоту.
Якщо на продукті є напис "квашена" або немає оцту у складі, то це сквашені продукти.
"Там прям так і написано, що є молочно кисла флора. Це хороша їж, а тобто це пробіотик", - додала дієтолог.
Однак, якщо у складі є оцет, то це означає, що продукт маринований. Вони можуть за смаком співпадати, але трохи мають кислуватий прикус.
"Уважно читаємо етикетку. Якщо вказано, що цей продукт квашений і немає оцту, то він більш корисний", - зазначила експерт.
Щоб обрати якісні мариновані продукти, варто звернути увагу на кілька важливих факторів:
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