Квашеные или маринованные? Какие продукты на самом деле лучше для здоровья

Квашеные и маринованные продукты часто путают, однако между ними есть важные различия. Один метод приготовления считается более полезным для здоровья.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу диетолога Натальи Самойленко.
Квашение - это естественный процесс ферментации, во время которого продукты изменяются благодаря действиям полезных бактерий, а маринование - использование уксуса, соли и других ингредиентов для сохранения вкуса и текстуры.
По совам эксперта, в квашеной капусте есть клетчатка и пребиотики для бактерий кишечника. Также есть молочнокислые бактерии, которые именно сквашивают эту пищу и это уже пробиотик. То есть здесь есть бактерии, которые будут разнообразить микробиоту.
Если на продукте есть надпись "квашеная" или нет уксуса в составе, то это сквашенные продукты.
"Там прям так и написано, что есть молочно кислая флора. Это хорошая еда, то есть это пробиотик", - добавила диетолог.
Однако, если в составе есть уксус, то это означает, что продукт маринованный. Они могут по вкусу совпадать, но немного имеют кисловатый прикус.
"Внимательно читаем этикетку. Если указано, что этот продукт квашеный и нет уксуса, то он более полезен", - отметила эксперт.
Чтобы выбрать качественные маринованные продукты, стоит обратить внимание на несколько важных факторов:
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