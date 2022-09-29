Квашена капуста за три години: швидко та легко готуємо вітамінну закуску

Складові:

Капуста – 2 кг

Морква – 2 шт.

Цибуля - 2 шт.

Часник - 3 зубчики

Сіль – 2 ст. ложки

Цукор - 120 г

Рослинна олія - 100 мл

Оцет 9% - 125 мл

Мед - 2 ч. ложки

Вода – 800 мл

За бажанням можна додати ягоди - журавлину або брусницю.

Спосіб приготування:

Капусту потрібно помити, просушити та очистити. Потім нашаткувати або дрібно нарізати ножем. Моркву миємо, чистимо і натираємо на великій тертці. Цибулю дрібно шаткуємо. Часник подрібнити.

Усі інгредієнти обережно змішуємо в одному посуді. Капусту сильно пресувати не потрібно, але вона має пустити сік.

Робимо маринад. Воду доводимо до кипіння, додаємо спочатку сіль, потім цукор та олію. Коли все розчиниться, починаємо вводити оцет. Не виливайте його весь відразу, додавайте поступово і потроху, інакше зіпсуєте маринад.

Доведіть маринад до кипіння і дайте прокипіти трохи не більше 30 секунд. Гарячим маринадом залийте овочі, додайте мед та ягоди. Потім ретельно перемішайте.

Така квашена капуста готова до вживання вже за 3 години. Зберігати її потрібно в холодильнику.