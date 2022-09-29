RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Квашеная капуста за три часа: быстро и легко готовим витаминную закуску

Фото: Как сделать квашеную капусту за три часа (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Квашеная капуста - отличный источник витаминов осенью. Это блюдо помогает поддержать иммунитет и станет отличным дополнением к любому блюду.

Как приготовить квашеную капусту за несколько часов - читайте в рецепте ниже.

Ингредиенты:

  • Капуста - 2 кг
  • Морковь - 2 шт.
  • Лук - 2 шт.
  • Чеснок - 3 зубчика
  • Соль - 2 ст. ложки
  • Сахар - 120 г
  • Растительное масло - 100 мл
  • Уксус 9% - 125 мл
  • Мед - 2 ч. ложки
  • Вода - 800 мл
  • По желанию можно добавить ягоды - клюкву или бруснику.

Способ приготовления:

Капусту нужно помыть, просушить и очистить. Потом нашинковать или мелко нарезать ножом. Морковь моем, чистим и натираем на крупной терке. Лук мелко шинкуем. Чеснок измельчить.

Все ингредиенты осторожно смешиваем в одной посуде. Капусту сильно прессовать не нужно, но она должна пустить сок.

Делаем маринад. Воду доводим до кипения, добавляем сначала соль, потом сахар и растительное масло. Когда все растворится, начинаем вводить уксус. Не выливайте его весь сразу, добавляйте постепенно и понемногу, иначе испортите маринад.

Доведите маринад до кипения и дайте прокипеть не более 30 секунд. Горячим маринадом залейте овощи, добавьте мед и ягоды. Потом тщательно все перемешайте.

Такая квашеная капуста готова к употреблению уже через 3 часа. Хранить ее нужно в холодильнике.

Кстати, ранее мы писали о том, какие секреты позволят вам приготовить идеальные голубцы.

А еще рассказывали о том, какие продукты помогают организму быстро согреться.

Читайте РБК-Украина в Google News
капустарецептзаготовки на зимуРецепты