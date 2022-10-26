Квашеная капуста может быть очень опасной: кому ее нельзя есть
Квашеная капуста считается очень полезным продуктом, особенно в холодное время года. Дело в том, что в этом "народном деликатесе" содержится много питательных веществ и витаминов - С, группы В, калий, кальций, цинк, селен, железо, йод, фосфор и натрий.
Однако есть категории людей, которым диетологи не рекомендуют "наседать" на квашеную капусту. А некоторым ее вообще лучше убрать из рациона.
Кому нельзя есть квашеную капусту
Квашеная капуста достаточно опасна для людей с гипертонией и болезнями солевого обмена.
Из-за избыточного количества соли также могут возникать отеки и повышение артериального давления.
По словам диетолога Светланы Фус, такая капуста (как и все квашеные овощи) может быть "примерно третью от дневного количества овощей".
"Это ориентировочно половина стакана (60-120 г) квашеных овощей (капусты) 1 раз в день. Лучше ешьте их в первой половине дня и на обед", - говорит специалист.
Квашеная капуста может быть опасной (фото: facebook.com/Виктор Косюга)
Кроме того, с осторожностью следует употреблять квашеную капусту людям с повышенной кислотностью, при панкреатите (воспалении поджелудочной железы), обострении гастрита или язве желудка.
Врачи говорят, что "для таких людей капуста в сыром виде запрещена, а вот в вареном или тушеном виде - можно, но не больше 100 г в день".
Также содержание клетчатки и серы в квашеной капусте приводит к повышенному газообразованию, также может ухудшить состояние людей с хроническим колитом.
Еще квашеную капусту не рекомендуется употреблять маленьким детям до двух лет, потому что грубые волокна делают такое блюдо тяжелым (оно плохо переваривается), и кормящим мамам.
Вместе с тем, говорят врачи "Консультативно-диагностического центра" Святошинского района Киева, для беременных женщин квашеная капуста особенно ценна, потому что она помогает переносить токсикоз.
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