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Квартиру купили: конфликт Зеленского с журналисткой "Прямого" получил развязку

STYLERЖизнь    03.06.2019 - 16:21
Квартиру купили: конфликт Зеленского с журналисткой "Прямого" получил развязку
Семье погибшего журналиста подарили квартиру (Коллаж РБК-Украина)

Семье погибшего шахтера после перепалки Зеленского с журналисткой "Прямого" подарили квартиру

Семья 48-летнего шахтера Михаила Павлика, который погиб ночью, 29 мая, на шахте "Лесная" в селе Силец Львовской области, получила квартиру в понедельник, 3 июня. Эту квартиру для жены погибшего шахтера и его троих детей купил телеканал "Прямой" после того, как между журналисткой этого канала Ольгой Зелиско и президентом Украины Владимиром Зеленским произошла словесная перепалка о помощи семьям пострадавших.

Семья Михаила Павлика получила от телеканала трехкомнатную квартиру площадью 72 кв. м в городе Червоноград Львовской области. У шахтера осталась супруга и трое детей – два сына, 16 и 15 лет, а также 8-летняя дочка.

Квартиру купили: конфликт Зеленского с журналисткой &quot;Прямого&quot; получил развязку

Владимир Зеленский во Львовской области (фото: president.gov.ua)

Ольга Залиско, журналистка телеканала "Прямой" прокомментировала ситуацию и отметила, что гордится руководством своего канала.

"Очень радуюсь тому, что жена и трое детей будут иметь свое жилье после трагической смерти отца на шахте "Лесная". Этот псевдоконфликт с президентом, который раздули боты, показал, кто есть кто. Президент обещал, а "Прямой" Сделал. Я горжусь, что канал "Прямой", на котором я работаю, показал свою человечность, а не пустые разговоры", - отметила журналистка.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Зеленский вступил в словесную перепалку с журналисткой во Львовской области.

А также рассказывали о том, что Зеленский подшутил над супругой на глазах у публики.

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