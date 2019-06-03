Квартиру купили: конфлікт Зеленського з журналісткою "Прямого" отримав розв'язку

Родині загиблого журналіста подарували квартиру (Колаж РБК-Україна)

Сім'ї загиблого шахтаря після перепалки Зеленського з журналісткою "Прямого" подарували квартиру

Сім'я 48-річного шахтаря Михайла Павлика, який загинув вночі, 29 травня, на шахті "Лісова" в селі Сілець Львівській області, отримала квартиру в понеділок, 3 червня. Цю квартиру для дружини загиблого шахтаря і його трьох дітей купив телеканал "Прямий" після того, як між журналісткою цього каналу Ольгою Зеліско та президентом України Володимиром Зеленським сталася словесна перепалка про допомогу родинам постраждалих.

Сім'я Михайла Павлика отримала від телеканалу трикімнатну квартиру площею 72 кв. м у місті Червоноград Львівської області. У шахтаря залишилася дружина і троє дітей – два сини, 16 і 15 років, а також 8-річна донька.

Володимир Зеленський у Львівській області (фото: president.gov.ua)

Ольга Заліско, журналістка телеканалу "Прямий" прокоментувала ситуацію і зазначила, що пишається керівництвом свого каналу.

"Дуже тішуся з того, що дружина і троє дітей будуть мати своє житло після трагічної смерті батька на шахті "Лісова". Цей псевдоконфлікт з президентом, який роздули боти, показав, хто є хто. Президент обіцяв, а "Прямий" Зробив. Я пишаюся, що канал "Прямий", на якому я працюю, показав свою людяність, а не пусті розмови", - зазначила журналістка.

Телеканал "Прямий" купив квартиру сім'ї загиблого шахтаря (YouTube/"Прямий")

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Зеленський вступив у словесну перепалку з журналісткою у Львівській області.

А також розповідали про те, що Зеленський пожартував над дружиною на очах у публіки.