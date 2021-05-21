Квартира в дуплексе: названы преимущества и недостатки

Несмотря на то, что в Киеве стало сложнее купить жилье, в последнее время в столице начали активно строить дуплексы. Этот вид недвижимости размещается на одном земельном участке, но имеет отдельные выходы и предназначен для жизни двух семей. Часто придомовой участок разделен забором на две части.
В чем преимущества дуплекса для покупателя - рассказал заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации Юрий Таций на своей странице в Facebook.
Как известно, в отличие от таунхауса, который состоит из многих совмещенных домов, дуплекс содержит только две секции. Строительство такой недвижимости довольно популярное в Америке: обычно такие дома выбирают родственники.
Фото: дуплекс (facebook.com/YuriyTatsiy)
Среди преимуществ такого вида недвижимости - низкая цена и наличие собственной придомовой территории.
"Во-первых, стоимость. Цена целого дуплекса будет значительно меньше, чем двух отдельных индивидуальных домов. Это достигается в результате совместного фундамента, стены, крыши и т. д. в здании, а также за счет проведения совместных инженерных коммуникаций", - отметил эксперт.
Во-вторых, земельный участок рядом с домом. Он значительно больше, чем, например, рядом с таунхаусом, ведь последний предусматривает большее количество секций на участке, а значит меньше свободного пространства.
В-третьих, уменьшение расходов на содержание дома. Расходы на уход за придомовой территорией можно разделить с соседями. То же касается отопления, поскольку стоимость коммунальных услуг может быть меньше, чем в индивидуальном доме.
Однако, как и любая недвижимость, дуплекс имеет свои недостатки.
В первую очередь, это близкое соседство. Поэтому жителей дома может ожидать повышенный уровень шума, а также меньше личного жилого пространства.
"Если вы все же решили остановить свой выбор на дуплексе, стоит заранее познакомиться с соседями", - подчеркнул Таций.
Фото: дуплекс в Киеве (olx.ua)
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