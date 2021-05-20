Карантин не помеха. Сколько стоит кофейня в Киеве и что нужно знать об этом бизнесе

Ужесточение локдауна в начале этого года не испугало инвесторов, решивших открывать заведения общественного питания. За четыре месяца этого года в Киеве открылось около 50 заведений, из которых 15 - кофейни.

Кофейни - самый динамично развивающийся сегмент ресторанного бизнеса, добавила эксперт.

Кофейный бизнес

Если бы американская сеть кофеен Starbucks решила выйти на украинский рынок, здесь бы она столкнулась с сильной конкуренцией. Только в Киеве работает уже несколько сотен кофеен.

Украинцы требовательны к качеству напитка, но готовы за него платить. Средняя цена чашки капучино в кофейнях Украины выросла на 10% - с 34 гривен в 2019 году до 38 гривен в 2020 году, сказано в исследовании компании по автоматизации заведений Poster. Из-за конкуренции рестораторы и владельцы кофеен вынуждены сдерживать цены, несмотря на прошлогоднюю девальвацию гривны. Средний чек в кофейнях также вырос незначительно - на 11% - с 47 гривен в 2019 году до 53 гривен в 2020 году (медианное значение).

"Цена на кофе в наших заведениях в 2020 году практически не изменилась. Цены выросли в основном только на кондитерские изделия. Многие ингредиенты в их составе - импортные. Локдауны в разных странах сказались на стоимости и сроках импорта, поэтому цена на "кондитерку" выросла где-то на 5-15%", - рассказывает партнер First Point Espresso Bar в Киеве Давид Гороховский.

Курс на развитие

Кофейный бизнес привлекает инвесторов по нескольким причинам. Одна из них, говорит Насонова, это относительно небольшой объем инвестиций. Стать владельцем своего небольшого бизнеса можно за 20-30 тысяч долларов.

Кроме того, этот бизнес кажется простым. Нужно пройти непродолжительные по времени курсы и научиться готовить напитки, ввести в ассортимент хлебобулочные изделия и десерты.

"Сейчас существует тренд на превращение кофеен в городские кафе, где помимо "спешелти" кофе предлагают еду и даже алкоголь. Первые маячки этого процесса появились еще около двух лет назад, когда кофейни стали добавлять в меню одну-две позиции еды: авокадо-тост, сладкую и соленую овсянку, яйца Бенедикт. Сейчас много кофеен сразу открываются с полноценным меню", - объясняет Давид Гороховский.

Конечно, далеко не все новые заведения становятся успешными. Примерно каждая вторая новая кофейня в этом бизнесе закрывается в первый год работы. И зачастую это происходит из-за главной ошибки начинающих рестораторов - неправильно подобранного места.

Кофейню лучше всего открывать в местах с большими транспортными потоками - возле парков, остановок общественного транспорта или выходов из метро. И речь не идет только о центральной части города, говорит Ольга Насонова. Наоборот, многие новые заведения открывают как раз в спальных микрорайонах, где из-за удаленной работы становится больше посетителей.