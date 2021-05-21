Квартира в дуплексі: названі переваги і недоліки

Як відомо, на відміну від таунхауса, який складається з багатьох суміщених будинків, дуплекс містить тільки дві секції. Будівництво такої нерухомості досить популярне в Америці: зазвичай такі будинки вибирають родичі.

Фото: дуплекс (facebook.com/YuriyTatsiy)

Плюси дуплексу

Серед переваг такого виду нерухомості - низька ціна і наявність власної прибудинкової території.

"По-перше, вартість. Ціна цілого дуплексу буде значно менше, ніж двох окремих індивідуальних будинків. Це досягається в результаті спільного фундаменту, стіни, даху і т. д. в будівлі, а також за рахунок проведення спільних інженерних комунікацій", - зазначив експерт.

По-друге, земельна ділянка поруч з будинком. Вона значно більша, ніж, наприклад, поруч з таунхаусом, адже останній передбачає більшу кількість секцій на ділянці, а значить менше вільного простору.

По-третє, зменшення витрат на утримання будинку. Витрати на догляд за прибудинковою територією можна розділити з сусідами. Те ж стосується опалення, оскільки вартість комунальних послуг може бути менше, ніж в індивідуальному будинку.

Мінуси дуплексу

Однак, як і будь-яка нерухомість, дуплекс має свої недоліки.

В першу чергу, це близьке сусідство. Тому мешканців будинку може очікувати підвищений рівень шуму, а також менше особистого житлового простору.

"Якщо ви все ж вирішили зупинити свій вибір на дуплексі, варто заздалегідь познайомитися з сусідами", - підкреслив Тацій.

Фото: дуплекс в Києві (olx.ua)